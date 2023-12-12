«У нас есть способность защитить себя»: в Чехии призвали запугать Россию, чтобы избежать войны CT24: в Чехии призвали к запугиванию России, чтобы избежать с ней войны

Начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка заявил, что, хотя война с Россией маловероятна, конфликт между странами не является чем-то невообразимым. По этой причине Прага должна показать Москве, что у нее есть «способность и воля защитить себя». После этого российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему «ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю».

Заявления начальника генштаба ВС Чехии Карела Ржехки о возможном конфликте с РФ выглядят «напыщенно и глупо», заявил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

«Ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с 10 млн человек и незначительной армией. Ее военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО», — написал политик.

По его мнению, такую тему, как «война с Россией», страны НАТО «с Чехией всерьез даже не обсуждают», а соответствующие решения принимаются «далеко от Праги».

«И когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит», — заключил Пушков.

«Война с Россией не является невообразимой»

Этой публикацией Пушков отреагировал на слова главы Генерального штаба ВС Чехии Карела Ржехки, который заявил на конференции под названием «Готовы ли к бою?» в Праге, что «война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя сейчас мы считаем, что она маловероятна».

По мнению военачальника, конфликта с Россией невозможно избежать путем соглашения:

«Россия действительно должна увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Дело не в какой–либо декларации — они должны видеть, что на самом деле это (нападение. — «Газета.Ru») того не стоит».

Ржехка считает, что экономика РФ перешла на военные рельсы после начала конфликта на Украине, а вооруженные силы РФ изменились, после того как спецоперацию не получилось быстро закончить. Он полагает, что Москва готовится к еще более длительным и интенсивным боевым действиям в регионе. При этом, по его мнению, западные спецслужбы недооценивают способность РФ восстанавливать обороноспособность.

«России удается обходить санкции через Центральную Азию, Кавказ. Россия запугивает и дестабилизирует определенные регионы. Она уже давно стремится подорвать единство Запада и бросить вызов демократии и государственным институтам», — утверждает военачальник.

Он также призвал продолжать поддержку Украины, которая «выигрывает время» для других западных стран и «удерживает Россию подальше» от их границ.

Россия как угроза номер один в Европе

В конце сентября Совет безопасности Чехии одобрил проект новой оборонной стратегии, в которой РФ названа самой серьезной угрозой для страны.

«Вероятность военного нападения на Чехию или одну из стран НАТО и Евросоюза является самой высокой с момента окончания Холодной войны. Россия будет представлять самую серьезную угрозу безопасности Чехии и ее союзников в долгосрочной перспективе», — отмечается в документе.

Главной задачей чешской оборонной политики там названа «всесторонняя подготовка к длительной высокоинтенсивной оборонительной войне с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием».

22 ноября чешский президент Петр Павел на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) также заявил, что РФ — главная угроза для ЕС. По его мнению, европейским странам необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности:

«Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе».

В ответ на эти слова представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «Россия не представляет угрозу для Европы — Европа представляет угрозу для России».