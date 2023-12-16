Путина выдвинули кандидатом в президенты. Стало известно, кто вошел в его «команду» Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах в 2024 году

Группа избирателей официально заявила о выдвижении Владимира Путина на президентские выборы. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. В «Зарядье» прошло собрание сторонников, после которого в Центризбиркоме должен быть зарегистрирован протокол и запустится сбор подписей. Кто из российских звезд и общественных деятелей вошел в «команду Путина» — в материале «Газеты.Ru».

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение действующего лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России.

«Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента России, прошу голосовать. Кто за?» — спросил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Инициативная группа проголосовала «за» — единогласно и стоя.

Как уточняет «Коммерсантъ», на собрании было 700 человек при кворуме 500. В концертном зале «Зарядье» выступили первый зампред Совфеда Андрей Турчак, председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, член центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева, член СПЧ Юлия Белехова и другие.

Протокол сегодняшнего собрания направят в Центризбирком для регистрации. Это необходимо, чтобы запустить процедуру сбора подписей в поддержку выдвижения Путина (нужно собрать минимум 300 тыс. голосов).

Кремлевский пул 16 декабря опубликовал список «Команды Путина». Среди фигурантов — музыкальные исполнители Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Юлия Чичерина, Стас Михайлов, певец SHAMAN, режиссер Никита Михалков, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, дирижер Валерий Гергиев.

В «команду» вошли актеры Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Иван Охлобыстин, телеведущие Юлия Барановская и Мария Кисилева, врач-хирург Леонид Рошаль, блогер Дмитрий Пучков, председатель народного совета ДНР Артем Жога, который и попросил Путина баллотироваться, а также боец Джефф Монсон, который недавно отказался от гражданства США, и многие другие.

В избирательной кампании Путина примут активное участие более 3,5 млн членов и сторонников «Единой России», заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» — это партия президента с первых дней ее создания, президент ее создавал, является нашим лидером», — сказал Турчак, выступая в «Зарядье».

«И, безусловно, вся наша партийная машина, все наши региональные, местные, первичные отделения, более 3,5 млн членов и сторонников партии примут самое активное участие в избирательной кампании», — заверил он.

«Либо не умны, либо вредны»

Кинорежиссер Никита Михалков назвал действующего президента «единственным мощным лидером мировой политики», утверждая, что именно благодаря Путину страна удержалась в тяжелейший период санкций.

«Никому не стоит удивляться, что такое количество людей хотят поддержать, потому что те, кто его не поддерживают, либо не умны, либо вредны», — сказал Михалков в эфире «Россия 24».

По мнению режиссера, благодаря Путину и его команде страна в какой-то момент «отошла от края пропасти, нарастила мышцы и удержалась в тяжелейшие моменты санкций». «Поэтому у нас нет другого лидера и не должно быть», — заключил он.

На прошлой неделе действующий глава государства объявил, что примет участие в следующих выборах. Ранее он четыре раза избирался на этот пост (в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах), но после принятия поправок к Конституции предыдущие сроки были обнулены.

Выборы президента России назначены на март 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15-го по 17-е.