«Попытка перехода к маневренной войне»: в Германии предсказали новое контрнаступление ВСУ Die Welt: Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году

Украина, вероятно, попробует начать новое контрнаступление в 2024 году, считает немецкий эксперт Нико Ланге. На это указывает список вооружения, которое Киев просит у США. По мнению Ланге, Киев попытается перейти к «маневренной войне» на Херсонском направлении в соответствии с планом главкома ВСУ Залужного. Тем временем, провал прошлого контрнаступления открыто признали на самой Украине, а Владимир Зеленский объявлял о переходе к новой фазе боевых действий и строительству оборонительной линии.

По тому, какое оружие Украина просит у США, можно предположить подготовку нового контрнаступления, заявил немецкий политолог Нико Ланге газете Die Welt. Ланге занимал руководящую должность в Минобороны Германии с 2019 по 2021 год, а также возглавлял филиал Фонд им. К. Аденауэра в Киеве.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году. Украинский заказ [Соединенным Штатам] указывает на новую попытку перехода к маневренной войне, по возможности с использованием связки разных боевых систем, что во время украинского контрнаступления летом так и не было реализовано», — пояснил эксперт.

Киев просит у Пентагона вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы, отмечает газета. Во время летней попытки контрнаступления Вооруженные силы Украины сделали ставку на немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley, но безуспешно, напоминает Die Welt.

Как считает Ланге, новое наступление ВСУ могут начать на Херсонском направлении. Для этого украинские военные используют плацдарм на левом берегу Днепра, который они удерживают.

Россия заняла Херсон в начале спецоперации, в сентябре 2022 года Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Однако через два месяца Минобороны РФ объявило о «непростом решении» оставить город и отступить на противоположный берег Днепра из-за наступления украинских войск.

Как пишет Die Welt, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против летней попытки быстрого контрнаступления, а новое предполагаемое наступление будет проводиться по его плану.

Президент России Владимир Путин ранее назвал контрнаступление ВСУ не «пробуксовкой», а полным провалом.

«Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», — отметил российский лидер и пообещал соответствующую реакцию со стороны России.

Сам Залужный в начале ноября заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и «глубокого и красивого прорыва не будет». Он пояснил, что западные союзники не поставляли своевременно нужное оружие. Это дало время России перегруппироваться и усилить свою оборону. Залужный указал, что для выхода из патовой ситуации нужно какое-то прорывное, новое решение.

«Мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое — сродни пороху, который в свое время изобрели китайцы. Нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот порох <...>. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто недостаточно людей для борьбы», — резюмировал главком ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого объявил в декабре о «новой фазе войны» и переходе к строительству оборонительных сооружений по всей стране. «Мин и бетона в стране точно хватит», — заявил украинский лидер.