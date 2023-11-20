Рейтинг Байдена упал до минимума. Чем недовольны американцы и как это повлияет на выборы

Уровень одобрения действий американского президента Джо Байдена упал до самого низкого за время его президентства — до 40%. Большинство избирателей не согласны с подходом главы государства к внешней политике и его позицией по конфликту на Ближнем Востоке. При этом, как показал недавний опрос CNN, Дональд Трамп по уровню поддержки опережает нынешнего президента США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Снижение рейтинга

Рейтинг одобрения политики американского президента Джо Байдена упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность в 2021 году — до 40%, свидетельствуют результаты опроса NBC News. Самый высокий уровень одобрения деятельности Байдена был в апреле 2021-го — 51% (неодобрение — 43%), отмечает телеканал.

По его данным, одобрение действий Байдена снизилось, поскольку большинство избирателей не поддерживают его позицию по безоговорочной поддержке Израиля в войне с радикальным палестинским движением ХАМАС. Внешнеполитический подход президента одобряют только 33% избирателей, действия главы государства в отношении войны на Ближнем Востоке поддерживают 34% проголосовавших.

Среди других проблем, на которые указали респонденты, — невыполненные обещания в области экономики, а также в вопросе погашения студенческих задолженностей.

По результатам исследования, произошел сдвиг среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет. Если в сентябре 46% таких избирателей заявили, что одобряют работу Байдена, то на этот раз рейтинг одобрения в этой возрастной группе упал до 31%. В целом рейтинг Байдена планомерно снижается с 1 января 2023 года. Тогда показатель находился на уровне 46%.

Трамп выбился вперед

Как пишет NBC News, рейтинг Байдена упал и среди представителей Демократической партии, в которой относится президент. При этом действующий глава США впервые отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.

По данным опроса CNN, в конце октября — начале ноября за Байдена были готовы проголосовать 45% зарегистрированных избирателей, а за его соперника, республиканца Трампа, — 49%. Результаты аналогичного опроса, проведенного в августе, фиксировали меньший разрыв между Трампом и Байденом — 47% против 46% в пользу экс-президента.

В то же время опрос показал, что большинство американцев негативно относятся и к Трампу, и к Байдену: 61% респондентов считают действующего президента проблемой, о Трампе аналогичным образом высказались 58% опрошенных.

5 ноября газета The New York Times представила данные опроса, согласно которым Трамп смог опередить Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из шести важных для выборов штатов: нынешний президент уступил Трампу по 4-10 процентных пункта в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Аналитики сделали вывод, что если бы выборы проходили сейчас, на сторону Трампа встали бы 67 выборщиков, а Байдена — всего 10.

Переживания демократов

По данным газеты Politico, однопартийцев Байдена беспокоит возраст нынешнего президента, который планирует переизбираться на этот пост в ноябре 2024 года. 20 ноября ему исполняется 81 год, и демократы требуют от его избирательного штаба найти стратегию, позволяющую нейтрализовать влияние этого вопроса на популярность кандидата, пишет издание.

Также демократов волнует непопулярность экономических реформ Байдена. Некоторые его однопартийцы считают, что политику «с трудом удается преподносить свои экономические достижения».

Среди других не менее значимых опасений — более низкий уровень рейтинга одобрения среди избирателей, чем у Трампа. Как пишет газета, демократы переживают, что избирательный штаб действующего президента не принимает достаточных мер для борьбы с «надвигающейся угрозой со стороны Трампа» — фаворита гонки и кандидата в президенты США от республиканцев.