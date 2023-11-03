«Следуем за истиной». Республиканцы вспомнили об идее импичмента Байдена

Спикер палаты представителей конгресса Джонсон заявил, что решение по поводу импичмента президента США Байдена скоро примут, не уточнив сроки. Расследование на предмет возможного импичмента Байдена инициировал 11 сентября предыдущий спикер палаты — республиканец Маккарти. Его отстранили с этого поста в начале октября. Маккарти утверждал, что Байден получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. Сам президент связал расследование для подготовки его импичмента с желанием республиканцев заблокировать работу правительства страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Доказательства для импичмента

В конгрессе США в ближайшее время примут окончательное решение о том, начинать ли процедуру импичмента президенту США Джо Байдену, заявил спикер американской палаты представителей Майк Джонсон, пишет интернет-издание The Hill.

«Я полагаю, что очень скоро мы придем к моменту, когда примем решение по этому вопросу», — ответил он в ходе пресс-конференции на вопрос ведущего телеканала Fox News Шона Хэннити о том, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

Как подчеркнул республиканец Джонсон, решение будет приниматься в зависимости от того, какие доказательства окажутся в распоряжении конгресса и «к чему они приведут».

Спикер палаты представителей назвал объявление импичмента — наряду с объявлением войны — самым серьезным полномочием конгресса. По словам Джонсона, этот инструмент сейчас «используют не в политических целях». Инициаторы импичмента «следуют за истиной туда, куда она ведет», добавил спикер.

Расследование коррупции

Расследование на предмет возможного импичмента Байдена инициировал 11 сентября предыдущий спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти, которого 3 октября сместили с этого поста. Причиной расследования стали подозрения в коррупционных иностранных связях сына президента Хантера Байдена.

По словам Маккарти, Байден получал прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, в целом члены семьи президента заработали миллионы долларов на иностранных фирмах, о чем президент прекрасно знал. Он поручил комитетам по надзору, по вопросам судопроизводства и по методам и средствам (главный налоговый комитет палаты представителей) возглавить расследование.

14 сентября Байден заявил, что инициированное республиканцами расследование в рамках подготовки к его импичменту призвано заблокировать работу правительства страны.

Председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса Джеймс Комер 21 октября потребовал от президента публично объяснить, каким образом он получил в 2018 году чек на $200 тыс. от своего брата, который в то время поддерживал деловые связи с американской медицинской компанией Americore. По словам Комера, он получил банковскую информацию о «прямом платеже в размере $200 тыс. Байдену от его младшего брата Джеймса и жены последнего Сары». Как утверждает Комер, Americore заплатила Джеймсу деньги за поиск инвесторов с Ближнего Востока.

28 сентября демократ Джейми Раскин заявил, что у республиканцев нет оснований для импичмента Байдена. По его словам, комитет палаты представителей США получил 12 тыс. страниц банковских данных, которые напечатаны на обеих сторонах, ни одна из них не показывает переводы средств на счета Байдена. Он утверждает, что продвигаемый республиканцами импичмент ведут в интересах бывшего президента США Дональда Трампа.

Китай и Ближний Восток

Комер накануне сообщил об очередном чеке, представляющем собой незаконно легализованные деньги, который выписали президенту Байдену на этот раз в Китае.

«$40 тыс., легализованных незаконным путем из Китая, оказались на банковском счету Джо Байдена в виде персонального чека», — сообщил председатель этого комитета, республиканец Джеймс .

По его словам, чек был выписан 3 сентября 2017 года от Сары Байден на имя Джо Байдена. 1 ноября представитель Белого дома Иан Сэмс в ответ на публикацию чека на $40 тыс. на имя Байдена заявил, что он предназначался для погашения долга.

«Последняя публикация Комера является очередной выплатой долга, которая произошла, когда Байден не был ни в офисе (Белого дома), ни кандидатом (в президенты)», — заявил Сэмс.