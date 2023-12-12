Еврокомиссия подсчитала доход России с замороженных в Европе активов

Европейская комиссия оценила облагаемую налогами прибыль России от замороженных активов за 4 года в более чем $16 млрд (около €15 млрд). Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Исходя из текущих предположений по процентным ставкам, ЕС оценивает, что налогооблагаемые доходы могут достичь 15 миллиардов евро в течение следующих четырех лет», — указано в проекте Еврокомиссии.

ЕК планирует использовать замороженные российские активы в несколько стадий — в первую очередь, будет произведен перевод чистых доходов в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Затем полученная прибыль от замороженных активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом.

До этого Европейский союз разработал схему эксплуатации доходов от реинвестирования замороженных активов России, которые намерен затем направить Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.