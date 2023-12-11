ЦБ определил порядок продажи заблокированных иностранных активов

Совет директоров Банка России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст российским инвесторам возможность продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги со счетов типа «С». Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Согласно сообщению регулятора, торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов.

До этого заместитель главы Минфина России Иван Чебесков заявил, что заблокированные на СПБ Бирже активы российских инвесторов могут обменять в рамках указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

8 ноября Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян. Речь идет о суммах до 100 тысяч рублей. По информации Минфина РФ, у 3,5 млн россиян за рубежом заблокированы активы на 1,5 трлн рублей. В Кремле тем временем заявили, что Москва будет «бессрочно» оспаривать конфискацию своих активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СПБ Биржа решила получить лицензию для разблокировки активов за рубежом.