«Опасная игра с национальной безопасностью»: в США снова заблокировали помощь Украине Сенат США заблокировал законопроект о дополнительной помощи Украине

Сенат США отказался рассматривать законопроект о помощи Украине. Против проголосовал 51 член палаты, в том числе лидер демократов Шумер — он рассчитывает повторно вынести инициативу на голосование. Республиканцы требуют внесения в документ положений о защите границы США с Мексикой, президент Джо Байден заявил о готовности к компромиссу. Тем временем Киев просит у Вашингтона новое вооружение на миллиарды долларов, в том числе истребители F-18 и системы ПВО THAAD.

Сенат конгресса США не допустил до голосования заканопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Согласно документу, США планировали выделить на помощь другим странам $106 млрд, из них $61 млрд — Украине. Для рассмотрения законопроекта его должны были поддержать 60 сенаторов. Во время голосования только 49 членов верхней палаты конгресса выступили за документ, 51 высказался против.

Основная масса противников — республиканцы. Кроме того, против законопроекта выступил лидер демократов в сенате Чак Шумер, он в последний момент изменил свой голос, чтобы иметь возможность в будущем снова вынести инициативу на рассмотрение.

Чего хотят республиканцы?

Члены республиканской партии в целом поддерживают идею выделения дополнительного финансирования для помощи Украине и Израилю, но они настаивают на изменении некоторых пунктов законопроекта. В частности, республиканцы требуют обеспечить безопасность на американо-мексиканской границе, при этом конкретный законопроект они не предлагают.

«Мы задаем себе этот вопрос: неужели граница — это не более чем предлог для крайне правых, чтобы заблокировать финансирование Украины, и слишком много других сенаторов-республиканцев, которые не принадлежат к крайне правым, идут у них на поводу?» — сказал Шумер.

Республиканцы же считают, что демократы недостаточно серьезно относятся к ситуации на границе с Мексикой.

Разговоры об изменении пограничной политики зародились в начале декабря. Спикер Палаты представителей конгресса Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл обозначили, что связывают финансирование Украины с решением миграционного вопроса и контроля южной границы США. При этом у США истощаются выделенные на Киев ресурсы. Если законопроект не примут до конца года, у Вашингтона не останется денег для предоставления дополнительной помощи. В связи с этим администрация Байдена и просит выделить дополнительные $106 млрд.

Байден готов на компромисс

Перед голосованием президент США Джо Байден произнес речь. В ней он заявил, что готов пойти на значительные компромиссы по пограничной политике в обмен на финансирование Украины и Израиля, пишет Politico.

«Мы не можем позволить [президенту России Владимиру] Путину победить. Это в наших национальных интересах, в международных интересах всех наших друзей», — сказал он.

Республиканцы настаивают на изменении пограничной политики. Прогрессивные демократы же против усложнения условий предоставления мигрантам политического убежища и предоставления президенту права закрытия границ. Байден назвал происходящее «опасной игрой с национальной безопасностью».

Украина просит новое оружие

Reuters со ссылкой на документы пишет, что чиновники украинского министерства обороны во время закрытого совещания с американскими правительственными чиновниками и руководителями оборонной промышленности представили «перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины». Киев хочет и пополнить свои запасы имеющегося вооружения, и получить новое.

Так, чиновники попросили танки Abrams, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, истребители F-16 и F-18 Hornet, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности, транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, ударные вертолеты Apache Apache и Black Hawk, три типа беспилотников производства General Atomics, систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

В этом списке содержится оружие стоимостью в несколько миллиардов долларов.