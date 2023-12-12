Военная операция на Украине, день 657-й

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The New York Times со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне пишет, что обучение украинских солдат по американскому образцу провалилось. Их тренировали так, как ранее тренировали солдат в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но такой подход оказался безуспешным.

«Теория, выдвинутая американскими стратегами, заключалась в том, что только тяжелые силы смогут прорвать укрепленные российские позиции и вернуть территории. Но пока Соединенные Штаты учили Украину пользоваться этим оружием, русские приготовились к предстоящей битве», — говорится в статье.