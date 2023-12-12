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Политика

Военная операция на Украине, день 657-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 657-й день

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Военнослужащие ВС РФ во время боевого слаживания подразделений 9-ой мотострелковой бригады 1-ого армейского корпуса ВС РФ в ДНР

Военнослужащие ВС РФ во время боевого слаживания подразделений 9-ой мотострелковой бригады 1-ого армейского корпуса ВС РФ в ДНР

Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Российские военные сбили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью. Американские чиновники одобрили законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана российского происхождения до 2040 года, чтобы перестать зависеть от России в сфере ядерного топлива. В США назвали позором визит украинского президента Владимира Зеленского ради требования «денег американских налогоплательщиков» для помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:33

08:28

The New York Times со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне пишет, что обучение украинских солдат по американскому образцу провалилось. Их тренировали так, как ранее тренировали солдат в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но такой подход оказался безуспешным.

«Теория, выдвинутая американскими стратегами, заключалась в том, что только тяжелые силы смогут прорвать укрепленные российские позиции и вернуть территории. Но пока Соединенные Штаты учили Украину пользоваться этим оружием, русские приготовились к предстоящей битве», — говорится в статье.

08:23

Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка призвал к запугиванию России, чтобы избежать потенциального военного конфликта, сообщает Чешское телевидение.

08:17

08:13

Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс в эфире Fox News назвал позором грядущий визит украинского президента Владимира Зеленского в США:

«Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно».

08:07

Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету «Точка-У» — Минобороны РФ.

08:03

❗️Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения до 2040 года, сообщает РИА Новости. При этом ограничение могут снять раньше, если у них не будет других источников поставок урана или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 657-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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