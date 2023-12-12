Военная операция на Украине, день 657-й

The New York Times со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне пишет, что обучение украинских солдат по американскому образцу провалилось. Их тренировали так, как ранее тренировали солдат в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но такой подход оказался безуспешным.
«Теория, выдвинутая американскими стратегами, заключалась в том, что только тяжелые силы смогут прорвать укрепленные российские позиции и вернуть территории. Но пока Соединенные Штаты учили Украину пользоваться этим оружием, русские приготовились к предстоящей битве», — говорится в статье.
Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка призвал к запугиванию России, чтобы избежать потенциального военного конфликта, сообщает Чешское телевидение.
Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс в эфире Fox News назвал позором грядущий визит украинского президента Владимира Зеленского в США:
«Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно».
Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету «Точка-У» — Минобороны РФ.
❗️Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения до 2040 года, сообщает РИА Новости. При этом ограничение могут снять раньше, если у них не будет других источников поставок урана или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.