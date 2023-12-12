Новый военный советник и смена стратегии: что США предложили Киеву вместо денег и оружия Полковник Ходаренок: Киеву нужны от Запада деньги и оружие, а не новые стратегии

США решили направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии. Об этом написала The New York Times. Кто такой Агуто, что он может предложить Киеву и насколько Украине нужны очередные военные советники — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Пентагон решил направить руководителя Группы содействия безопасности на Украине (с 2022 года) генерал-лейтенанта Антонио Альзона Агуто-младшего в Киев. Предполагается, что сроки пребывания американского военачальника в украинской столице будут весьма длительными и генерал Агуто будет тесно взаимодействовать с военно-политическим руководством страны.

Ранее Белый дом не размещал американских военных советников на Украине на постоянной основе. Вполне возможно, пребывание генерала Агуто в Киеве приведет к снятию этого ограничения.

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Генерал-лейтенант Антонио Альзона Агуто-младший — выпускник Военной академии ВС США (Вест-Пойнт), ранее состоял в должности командующего 1-й армией ВС США. Принимал участие в боевых действиях в войне в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

К слову говоря, на прошлой неделе в штаб-квартире Сухопутных войск ВС США в Европе (в немецком Висбадене) высокопоставленные американские военные руководители, включая главнокомандующего ВС США в Европе генерала Кристофера Каволи и генерала Агуто, встретились с двумя представителями администрации президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить общие направления стратегии на следующий год.

Ни американские, ни украинские официальные лица не стали раскрывать детали переговоров и тем более подробности нового плана. Но каким бы ни было окончательное соглашение, изменение динамики имеет решающее значение, пишет The New York Times. Чем дольше ситуация на фронте будет восприниматься как патовая, тем сложнее будет обеспечить дополнительное американское финансирование ВСУ, считают аналитики.

Необходимость новых стратегических подходов появилась после того, как многомесячное контрнаступление Украины не достигло своих целей, а также, как сообщает издание, после зачастую весьма напряженных встреч между высшими американскими чиновниками и их украинскими коллегами, состоявшихся в последние недели.

Почему ВСУ оказались в тупике

Контрнаступление 2023 года было построено вокруг трансформации украинской армии по образу и подобию американской, пишет The New York Times. По словам критиков, это был подход, который Соединенные Штаты опробовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, но в основном подобные действия в условиях украинского конфликта оказались практически полностью безуспешными.

Эшелонированная оборона России включала в себя мощные минные поля, превзошедшие по своей плотности все ранее известное в этой сфере со времен Корейской войны. Эта технология замедлила, а затем и остановила наступление ВСУ. К тому же боевое применение Россией различных беспилотных летательных аппаратов коренным образом изменило природу механизированной маневренной войны.

Проблемы Украины усугублялись острыми разногласиями с американскими генералами по поводу того, как и где использовать вновь сформированные механизированные соединения ВСУ.

Украинские официальные лица , включая Владимира Зеленского, пришли к выводу, что восточная часть страны является для них наиболее важным театром военных действий, поскольку российские войска именно там сосредоточили свои основные усилия.

Вашингтон рассматривал восток Украины, включая Донбасс, как стратегически менее важный регион, чем оккупированное южное побережье страны. Американцы хотели, чтобы украинцы сконцентрировались на юге, чтобы ликвидировать сухопутный коридор с Крымом.

В результате Украина разделила свои силы между востоком и югом, отказываясь использовать только одно главное направление удара. И вместо решающего прорыва, по мнению The New York Times, сложилась тупиковая ситуация.

США и Украина в поисках компромисса

По словам официальных лиц в Вашингтоне и Киеве, как пишет издание, американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую смогут начать реализовывать в начале следующего года, чтобы воссоздать военное могущество ВСУ и усилить их поддержку в вооруженном противоборстве с РФ.

Генералы и офицеры обеих стран надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце во время серии военных игр, проведение которых запланировано в Висбадене.

В Пентагоне настаивают на консервативной стратегии: она фокусируется на удержании территории, принадлежащей Украине, укреплении позиций и наращивании поставок вооружений в течение года.

Украинцы хотят перейти к наступательным действиям общевойскового характера либо наносить удары на большие расстояния в надежде привлечь внимание всего мира.

Но есть некоторые признаки компромисса. Официальные лица США заявили, что глубокие удары Украины по Крыму этой осенью оказались весьма опасными для России и стали яркими эпизодами в неудачном контрнаступлении. Американские стратеги полагают, что украинцы смогут развить этот успех в следующем году, даже если большая часть их энергии будет потрачена на восстановление своих боевых и оперативных возможностей.

Ставки огромны, как отмечает The New York Times. Американские официальные лица говорят, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть.

По их словам, многие украинские лидеры не осознают, насколько ненадежным является дальнейшее финансирование со стороны США. Кроме того, у украинских генералов и высокопоставленных гражданских чиновников в команде Зеленского нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять им в ближайшее время Соединенные Штаты.

Киев просит миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых в природе просто не существует. Американские же официальные лица утверждают, что Украине придется воевать с ограниченным бюджетом.

Некоторые высокопоставленные военные в Вооруженных силах США хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии «удерживать и наращивать», т. е. она должна сосредоточиться на удержании территории, которой обладает в настоящее время, и наращивать свои возможности по производству вооружения и военной техники в течение 2024 года. В Соединенных Штатах считают, что подобная стратегия повысит самодостаточность Украины и обеспечит Киеву возможность отразить любое новое наступление России.

Американские официальные лица полагают, что без изменения стратегии 2024 год может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны, когда, несмотря на большие потери, линия фронта изменилась очень незначительно.

Кто консультирует Киев

В августе 2023 года на польско-украинской границе состоялась встреча между американским генералом Кристофером Каволи, британским адмиралом Энтони Радакиным и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Как писала тогда газета The Guardian, «целью пятичасовой встречи было помочь перезагрузить военную стратегию Украины».

То есть получается, что и трех месяцев не прошло, как Украине надо вновь радикально менять стратегию.

Теперь обратимся к личностям советников:

В августе 2023 года генерала Валерия Залужного консультировали моряк Энтони Радакин , который в конфликтах высокой интенсивности ни разу не участвовал, за исключением кратковременной кампании 2003 года в Ираке, сведшейся к трехнедельному тотальному избиению Саддама Хусейна. Вооруженными силами страны при отражении нападения противника Радакин также никогда не руководил.

Генерал Кристофер Каволи служил в составе миротворческих сил в Боснии, принимал участие в боевых действиях в Персидском заливе и Афганистане . А Украина — это, как известно, далеко не Афганистан. То есть ни разу американский генерал в ходе всей своей службы не встречался с противником, равным ВС США по боевым и оперативным возможностям. Никогда Каволи не руководил в ходе войны и крупным оперативно-стратегическим объединением.

Теперь в роли главного военного советника со стороны США на Украине выступает генерал-лейтенант Антонио Альзона Агуто-младший . О его военной биографии можно сказать достаточно коротко – опытом стратегического планирования применения Вооруженных сил не обладает.

Призрачные надежды

Что касается американских призывов по наращиванию собственных возможностей Украины по производству вооружения и военной техники в течение 2024 года, то они выглядят достаточно призрачно. Промышленность страны разрушена, а для производства современного оружия требуются высокие технологии, которые коллективный Запад вряд ли передаст Киеву.

Украина просит у США истребители F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache, многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk и противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD.

Выполнение подобной просьбы было бы для Украины гораздо результативней разного рода перегрузок военных стратегий и разработок их новых образцов. Но поставок подобных вооружений в ближайшее время Киеву ожидать не приходится. А разработка стратегий, не подкрепленных поставками оружия в необходимых объемах, с реальностью имеет мало общего.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).