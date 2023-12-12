«Вызов на ковер»: зачем Байден пригласил Зеленского в Белый дом Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США для выделения помощи позорным фарсом

Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретится с Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе. Зачем Зеленский приехал в Вашингтон и почему зачастил с заграничными визитами — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден примет в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщили в администрации американского лидера.

Перед встречей стало известно, что на переговорах политики обсудят потребности Украины и «жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны США в критический момент».

Офис Зеленского анонсировал старт его поездки в Вашингтон 11 декабря. В пресс-службе украинского лидера отметили, что политик проведет переговоры не только с Байденом, но и с другими высокопоставленными чиновниками США.

«Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году», — уточнили в офисе Зеленского.

Американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс уже назвал визит украинского политика «совершенно позорным».

«Нам предстоит пройти через <...> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще $61 млрд... Я уже два года в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел», — заявил Вэнс.

Зачем Зеленский приехал в США

По информации The Washington Post, у Зеленского запланированы встречи с американскими сенаторами и спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном. Издание добавляет, что само выступление украинского лидера в американском парламенте пока не заявлено.

«Ключевым препятствием для увеличения финансирования Украины является контролируемая республиканцами палата представителей, куда Зеленского еще не пригласили поговорить с законодателями», — отмечается в материале.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что визит украинского лидера связан с попыткой разблокировать новую военную помощь для Киева. Так, политолог-американист Малек Дудаков считает переговоры с Байденом в данной ситуации в большей степени «рутинным моментом».

«Зеленский и Байден поговорят о ситуации на фронте, положении в экономике и политике Украины. Это безусловно можно было бы обсудить по телефону либо через другие каналы.

Главная цель визита Зеленского не во встрече с Байденом, а в том, чтобы провести переговоры с республиканцами в конгрессе, которые сейчас блокируют выделение новых траншей Украине.

То есть лоббисты Киева решили бросить в бой тяжелую артиллерию», — сказал эксперт.

До Зеленского в США дважды ездил руководитель его офиса Андрей Ермак и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, которым не удалось уговорить американских законодателей, указал Дудаков. По его словам, времени остается мало, поскольку в середине декабря конгресс уходит на рождественские каникулы и до 3 января никаких новых заседаний не будет, поэтому, если не удастся договориться по помощи Украине сейчас, все перенесется на 2024 год.

С этим отчасти согласен и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, визит Зеленского в США происходит для медийной картинки:

«Байден должен показать всем, насколько тема Украины важна. Президенту США нужно доказать, что Киев никто не забыл и все продолжается (поддержка украинской стороны Вашингтоном. — «Газета.Ru»). То есть приезд Зеленского — это больше медийно-политическая история».

«Зеленский абсолютно не котируется»

Визит Зеленского в США проходит на фоне не лучшего отношения американцев к продолжению помощи Киеву. Согласно опросу The Financial Times, 48% респондентов называют расходы Вашингтона на военную и финансовую поддержку Украины чрезмерными, еще 27% их одобряют, а 11% считают действия американской стороны «недостаточными».

Мнение избирателей играет особую роль, поскольку до новых президентских выборов в США остается менее года, а настроения в Республиканской партии отчасти коррелируют с общественным мнением.

Например, Вэнс призывал США положить конец конфликту и признать тот факт, что Украине придется пойти на территориальные уступки России:

«В том, что касается украинского вопроса: все, у кого есть голова на плечах, знают, что это закончится переговорами. Идея о том, что Украина вернет Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил».

Что случилось с помощью США Украине С продолжением финансирования Украины со стороны США сложности возникли еще осенью из-за представителей оппозиционной Республиканской партии в палате представителей конгресса, где у них большинство. Законодатели отказались согласовывать порядка $106 млрд на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Свое решение республиканцы объяснили необходимостью большей подотчетности трат на поддержку Киева, а также важностью решения миграционного кризиса на южной границе США. Законодатели требуют от Белого дома согласовать меры по укреплению американских рубежей, а уже потом готовы одобрить помощь Украине.



Пока идут переговоры, у США заканчиваются средства, которые они могут расходовать на поддержку Киева. По подсчетам конгресса, у Вашингтона осталось около $1 млрд на пополнение собственных запасов. Смогут ли стороны договориться — неизвестно, поскольку у республиканцев и демократов разная позиция по миграционному вопросу.

С точки зрения политолога-американиста Дудакова, в подобных условиях приезд Зеленского, как и его переговоры с республиканцами, скорее всего, не приведут к разблокировке помощи Украине со стороны США.

«Вряд ли Зеленский сможет переубедить республиканцев, поскольку их интересуют уступки со стороны Белого дома в приоритетных вопросах, в том числе миграционном. Украинский лидер на эти вопросы уже никак не повлияет. Маловероятно, что он сможет убедить законодателей согласовать новые транши для Киева. Скорее всего, в итоге этот вопрос перенесется на январь 2024 года», — пояснил эксперт.

Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований считает, что урегулирование вопросов, связанных с поддержкой США, возможно лишь между американскими политиками.

«Что касается того, сможет ли украинский лидер добиться разблокировки военной помощи США во время своего визита, то республиканцы много раз говорили, что не готовы просто так выделить деньги. Республиканская партия готова на торги с Байденом и Блинкеном. При этом республиканцы не приемлют никаких условий от Белого дома. И Зеленский в этих спорах абсолютно не котируется», — подчеркнул эксперт.

Мировое турне украинского лидера

Зеленский едет в США второй раз за последние три месяца. Кроме того, с сентября украинский лидер успел побывать в Канаде, Испании, Румынии, Бельгии, Кабо-Верде и Аргентине. Многочисленные поездки не прекращаются, несмотря на разговоры о сложной ситуации на фронте.

По словам Дудакова, поездки Зеленского обусловлены зависимостью Киева от западной поддержки и необходимостью отчитываться за предоставленную помощь.

«Количество международных визитов Зеленского неадекватно.

Украинский лидер, как и все остальные представители руководства республики, несубъектен и сильно зависим от Запада. Поэтому Зеленскому нужно постоянно приезжать на ковер и отчитываться за то, что произошло, выделение средств и что будет дальше.

Учитывая положение украинского лидера, у него другого выбора нет. Он настолько зависим от американских и европейских траншей, что ему приходиться постоянно ездить туда и просить новые средства», — выразил мнение эксперт.

В свою очередь Брутер не исключил, что разъезды политика связаны с тем, что на родине у него не осталось дел:

«Если говорить о многочисленных мировых визитах Зеленского, то, вероятно, их количество обусловлено тем, что дома украинскому политику делать уже нечего. Поэтому он постоянно старается куда-то ездить».