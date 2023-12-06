«Это абсолютное сумасшествие»: в США не могут договориться о помощи для Украины Журналист Fox News: брифинг в сенате США по помощи Украине закончился скандалом

«Секретный» брифинг по помощи Украине в сенате США закончился скандалом — республиканцы «в ярости» ушли с него через 40 минут после начала. Ранее от участия в нем отказался украинский президент Владимир Зеленский. Джо Байден назвал потенциальный отказ от поддержки Киева «абсолютным сумасшествием», а в Минфине заявили, что США будут ответственны за поражение ВСУ, если не выделят Украине необходимые средства.

Американский президент Джо Байден призвал конгресс США согласовать новую помощь Украине.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», — сказал Байден

Еще в октябре американский президент попросил у конгресса $106 млрд на военную помощь другим странам, в том числе более $61 млрд для Украины. Инициативу не одобрили. Республиканцы, в том числе новый спикер палаты представителей Майк Джонсон, выступают за разделение пакета помощи — отдельно Киеву, отдельно Тель-Авиву.

6 декабря члены американского сената проголосуют, стоит ли помогать Украине и Израилю и каким образом.

США не хочет нести ответственность за поражение Киева

Американского президента поддерживает министр финансов США Джанет Йеллен. Во время поездки в Мексику она заявила, что Вашингтон будет ответственен за проигрыш Киева, если конгресс не одобрит запрос администрации Байдена на финансирование Украины, передает Reuters.

«Я разговаривала с членами конгресса, как и мои коллеги. Я думаю, они понимают, что это ужасная ситуация, и мы можем возложить на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся предоставить Украине необходимое финансирование, и я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это крайне важно», — сказала Йеллен.

Глава Минфина добавила, что американское финансирование Украины важно и для союзников США в Европе. По ее словам, у Киева заканчиваются деньги.

«Они тратят больше, чем каждый пенни, который получают в виде налоговых поступлений, на жалованье военным и оборону, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб экстренного реагирования, если бы не деньги, которые мы посылаем им на поддержку», — добавила Йеллен.

Министр добавила, что деньги идут через Всемирный банк, который может гарантировать предотвращение коррупции: выделенные средства расходуются строго по назначению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также считает, что нужно продолжить выделять деньги. Об этом он заявил на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией «Коалиция глобального лидерства США».

«Нам необходимо гарантировать, что Украина продолжит добиваться успеха, а Россия будет терпеть неудачу <...>. Если мы это не сделаем [не выделим помощь Украине], то Путину будет разрешено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру», — сказал Блинкен, его слова цитирует ТАСС.

При этом госсекретарь настаивает на выделении помощи и для Израиля:

«Мы полны решимости убедиться, что Израиль сможет сделать все необходимое, чтобы 7 октября [нападение ХАМАС] никогда не повторилось».

По словам Блинкена, в Пекине, Москве и Тегеране сидят люди, которые не хотят, чтобы США выделяли дополнительный пакет помощи.

Скандал в конгрессе

5 декабря в США прошел «секретный брифинг» по вопросу выделения помощи Украине. Принять участие в заседании по видеосвязи пригласили украинского президента Владимира Зеленского, но он неожиданно отказался, так как «что-то произошло в последнюю минуту». Об этом рассказал журналистам перед заседанием лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер.

Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм в социальных сетях поделился, что во время заседания была «раздражительная» атмосфера. Между демократами и республиканцами много разногласий. По данным Politico, члены республиканской партии не смогли дождаться конца брифинга и покинули его досрочно «в ярости»— через 40 минут после начала.

Республиканец Деб Фишер является сторонником продолжения финансирования Украины. По его словам, администрация дает «вялые повторяющиеся ответы» по поводу Киева, из-за чего многие коллеги сенатора встали и ушли.

Журналисты Politico считают, что разочарование американских политиков вышло за рамки обычной критики дополнительной помощи Украине и Израилю. Это показывает, насколько плохо республиканцы восприняли «секретный брифинг», что может поставить под угрозу надежды на одобрение финансирования.

«Я надеюсь, что все соберутся вместе, потому что помощь, особенно для Украины, очень, очень срочна. И если мы облажаемся, то, я думаю, в течение года или около того на карту будут поставлены жизни людей в Европе», — сказал демократ Джон Тестер.

Деньги заканчиваются

Во время брифинга, который прошел 4 декабря, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что более 97% от средств, которые были заложены для финансирования Украины, исчерпаны.

«Мы крайне обеспокоены тем, что объем финансирования исчерпан», — сказал Миллер.

Чиновник утверждает, что Байден и Блинкен призывают сенаторов действовать как можно быстрее в плане согласования нового пакета помощи. По его словам, украинцы находятся в тяжелой ситуации на поле боя, но они «достигают прогресса». При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон не сможет продолжить отправлять на Украину оружие, пока для этого не выделят средств.