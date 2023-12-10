В СБУ ответили Маску на вопрос об аресте американского гражданина

В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу гражданина США Гонсало Лира, которого арестовали на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях», — заявили там.

В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, позднее залог был внесен и его посадили под домашний арест. В июле блогер на мотоцикле пытался выехать через пункт пропуска Украины с Венгрией. Его задержали в Закарпатье и доставили в Харьков.

До этого американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лиры. Он попросил Зеленского объяснить эту ситуацию американцам, так как если дело не только в критике украинского президента, то существуют «большие проблемы».

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.