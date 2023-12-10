Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СБУ ответили Маску на вопрос об аресте американского гражданина

СБУ: американский блогер, о котором говорил Маск, оправдывал действия России

close
100%
Kirsty Wigglesworth/Reuters

В СБУ прокомментировали заявление Илона Маска по поводу гражданина США Гонсало Лира, которого арестовали на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях», — заявили там.

В мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, позднее залог был внесен и его посадили под домашний арест. В июле блогер на мотоцикле пытался выехать через пункт пропуска Украины с Венгрией. Его задержали в Закарпатье и доставили в Харьков.

До этого американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лиры. Он попросил Зеленского объяснить эту ситуацию американцам, так как если дело не только в критике украинского президента, то существуют «большие проблемы».

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами