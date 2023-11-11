Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маск посоветовал Зеленскому согласиться на переговоры с Путиным

Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным и остановить наступление ВСУ

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, отказавшись от уничтожения своих граждан в зоне боевых действий. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

Ведущий поинтересовался у бизнесмена, считает ли он необходимым начало переговоров между Москвой и Киевом. При этом Маск ответил положительно и посоветовал Зеленскому прекратить отправлять украинскую молодежь на передовую.

«Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — добавил миллиардер.

Также он подчеркнул, что сейчас в зоне конфликта сложилась неблагоприятная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. В связи с этим решение Киева продолжить контрнаступление может привести к «массовым потерям» в рядах армии.

«История ну будет к ним добра», — резюмировал предприниматель.

В конце октября американский журнал Time опубликовал материал, в котором говорилось об обеспокоенности чиновников из окружения Зеленского из-за его стремления достичь победы любой ценой. Маск прокомментировал статью в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter), указав на необходимость предотвратить уничтожение «цветка юности» без всякой на то причины.

Ранее глава SpaceX назвал дураками сторонников оказания военной помощи Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий