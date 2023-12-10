«НАТО развалится»: в Европе и США боятся возвращения Трампа на пост президента NYT: ЕС опасается, что Трамп развалит НАТО, если станет президентом США

В Евросоюзе опасаются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024-м США выйдут из НАТО. Сам Трамп неоднократно называл страны альянса «нахлебниками, которые тратят американские ресурсы». Экс-помощник генсека НАТО заявила, что первым «большим контрольным примером», по которому страны ЕС оценят надежность Трампа как союзника, станет его отношение к Украине.

Страны Евросоюза опасаются, что Дональд Трамп «развалит НАТО» в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными.

«В Европе существуют серьезные опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО», — заявил экс-главком вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Трамп, как отмечает издание, ясно дал понять, что рассматривает НАТО как «нахлебников, которые тратят американские ресурсы». В своей книге «Америка, которую мы заслуживаем» (2000) он писал, что «отход от Европы сэкономит этой стране миллионы долларов ежегодно». На посту президента США он также неоднократно угрожал выходом страны из НАТО, говорится в статье NYT.

«Возвращение Трампа может означать не только отказ от поддержки Украины, но также уход США с [европейского] континента и развал Североатлантического альянса», — пишет газета. По ее данным, на фоне опасений по крайней мере один посол, Микко Хаутала из Финляндии, напрямую связывался с Трампом и пытался убедить его в ценности членства Финляндии в НАТО.

Однако в рамках нынешней предвыборной кампании Трамп не спешит с громкими заявлениями. На его сайте, как пишут журналисты NYT, есть одно «единственное загадочное предложение».

«Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали под моей администрацией», — говорит Трамп в опубликованном на сайте видео.

Сам Дональд Трамп и его команда отказываются пояснять, что это значит, заключают журналисты NYT.

Бывший помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камилла Гранд заявила изданию, что Украина станет первым «большим контрольным примером», по которому европейские политики будут оценивать надежность Трампа в качестве союзника по альянсу.

«Бросит ли он Зеленского «под автобус» в первые три месяца своего срока?» — задалась вопросом Гранд.

NYT приходит к выводу, что Трамп, в случае своей победы на выборах в 2024-м, поддержит консервативное движение, которое в последнее время стало более скептически относится к союзникам и вмешательству США за рубежом.

Сам Трамп в беседе с изданием заявил, что для него «Америка прежде всего».

«Моим высшим приоритетом была и останется… защита нашей собственной страны, наших собственных границ, наших собственных ценностей и наших собственных людей, включая их рабочие места и благополучие», — сказал Трамп.

«Второй хуже первого»

Угрозой Трампа считают не только за рубежом, но и в родной Америке. Нынешний президент США Джо Байден уверен, что второй срок республиканца будет хуже первого, пишет ТАСС.

«Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире», — заявил Байден на встрече по сбору средств для предвыборной кампании.

Нынешний президент США также считает, что его оппонент — это «угроза демократии».

Байден напомнил, что Трамп стал «первым в истории проигравшим кандидатом, который отказался принять волю народа». Теперь же, как американский президент республиканец намерен использовать военных на улицах, чтобы преследовать своих политических оппонентов, считает Байден.

Ранее он заявил, что, вероятно, не стал бы баллотироваться на новый срок, если бы этого не сделал Трамп. По словам действующего лидера, он «не мог позволить ему победить».

Трамп или Байден?

9 декабря рейтинг Дональда Трампа впервые превысил показатель Байдена, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным опроса, который проводило само издание, в случае, когда выбирать приходилось только из двух кандидатов, американцы чаще голосовали именно за Трампа. Он набрал 47% против 43% у Байдена.

Республиканец обошел действующего президента и в опросе, где американцы выбирали из семи кандидатов. В нем Трамп получил 37% голосов, тогда как Байден 31%.

В ноябре рейтинг одобрения политики Джо Байдена упал до рекордно низких 40%, показал опрос телеканала NBC. Основной причиной стало то, что большинство американцев недовольны политикой в отношении войны Израиля и ХАМАС. 57% опрошенных заявили, что не одобряют действия Байдена.