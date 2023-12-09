NYT: в Европе не знают, как иметь дело с Трампом в случае его избрания президентом США

У европейских чиновников нет идей, как вести себя в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что европейцы могут вернуться к тактике на основе «лести и деловых подношений». Газета подчеркивает, что небольшие европейские государства постараются расположить к себе Трампа, увеличив количество заказов американского оружия.

Кроме того, в статье сказано, что европейские послы встречаются с приближенными Трампа, чтобы узнать о его намерениях в случае победы на выборах.

Как показал социологический опрос, проведенный газетой The Wall Street Journal, более половины американских избирателей заявили, что политика действующего президента США Джо Байдена негативно отразилась на уровне их жизни.

Очередные выборы президента США запланированы на осень 2024 года. Согласно результатам социологического опроса, обнародованным телеканалом NBC News в конце ноября, в настоящее время Байден уступает Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей. Речь идет о гражданах в возрасте от 19 до 34 лет, из которых 46% готовы отдать свой голос за экс-главу государства.

Ранее сообщалось, что Трамп требует, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия.