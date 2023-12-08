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Белый дом может пойти на уступки реcпубликанцам ради финансирования Киева

Reuters: Белый дом может пойти на уступки реcпубликанцам ради помощи Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Белый дом может пойти на уступки реcпубликанцам ради одобрения нового транша финансовой помощи Украине и Израилю в Конгрессе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом дискуссии в Белом доме.

Возможные уступки будут связаны с ужесточением правил приема заявок о предоставлении убежища в США. В качестве компромиссного решения будет предложено размещение просителей убежища, прибывших к границе в США через Мексику, в некой «безопасной третьей стране». Другим решением может стать введение процедуры ускоренной депортации.

В этой связи остается нераскрытой позиция США по еще одному пункту — ограничению числа принимаемых заявок о предоставлении убежища.

Отмечается, что в Белом доме рассчитывают добиться одобрения нового пакета помощи Украине и Израилю до 14 декабря, то есть до ухода конгресса на зимние каникулы.

До этого в Белом доме заявили, что США не могут обещать Киеву продолжение помощи из-за позиции конгресса.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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