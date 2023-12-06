Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби, 6 декабря 2023 года

Верблюды, барабанщики и F-16 с триколором. Как встречали Путина в Эмиратах и Саудовской Аравии Путин заявил, что ничто не может помешать дружеским отношениям Москвы и Эр-Рияда

Российский лидер Владимир Путин в среду провел переговоры с президентом ОАЭ аль Нахайяном, а затем встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках своего однодневного тура. В Абу-Даби российского лидера встретили раскрашенным в цвета триколора небом, почетным караулом и выстрелами из пушек. Путин назвал отношения России и ОАЭ вышедшими на беспрецедентно высокий уровень. Наследного принца Саудовской Аравии он пригласил с визитом в Москву. В четверг Путин должен встретиться в Москве с президентом Ирана Раиси. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Путин и принц Саудовской Аравии

Президент России провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Эр-Рияде. В ходе встречи Владимир Путин заверил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

«У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях», — процитировало Путина агентство ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что для России особенно важно обмениваться мнениями и оценками с саудовской стороной о всех событиях в мире, включая региональную повестку. Также Путин снова пригласил председателя совета министров посетить столицу Россию.

Президент уточнил, что ранее запланированный визит саудовского кронпринца в Москву не состоялся.

«Следующая встреча должна быть в Москве», — сказал Путин, на что саудовский кронпринц ответил, что приедет «несомненно».

Встреча двух лидеров прошла в расширенном формате, с участием делегаций из обеих стран. Целью визита Путина в Саудовскую Аравию в Кремле назвали обсуждение энергетического сотрудничества, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+.

В Эр-Рияд Путин прибыл из Абу-Даби. Там он встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

Путин и президент ОАЭ

Главы двух стран обсудили в Абу-Даби состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в торговле, а также затронули актуальные международные проблемы с акцентом на регион Ближнего Востока. Путин, открывая переговоры с участием делегаций, заявил, что намерен обсудить с аль Нахайяном конфликт Израиля и ХАМАС, а также российско-украинский конфликт.

Как рассказал в ходе встречи аль Нахайян, инвестиции ОАЭ в ненефтяной сектор России выросли на 103% за последний год. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Абу-Даби носят исторический характер. Президент назвал ОАЭ крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также крупнейшим инвестором в российскую экономику. Президент ОАЭ заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией. Также аль Нахайян отметил личную роль Путина в укреплении двусторонних отношений.

«Буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях. <...> Особый приоритет мы отдаем развитию в таких областях, как энергетика, инфраструктура, передовые технологии», — сказал он Путину.

В свою очередь Путин пригласил лидера ОАЭ на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), который должен пройти в Казани в 2024 году.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом», — заявил Путин.

Российский президент также напомнил, что ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России среди арабских стран, а товарооборот между странами вырос на 67,7% только в 2022 году. Путин выразил уверенность, что в 2023 году этот показатель будет еще выше.

Переговоры прошли во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби в формате рабочего завтрака. По городу Путин проехал на черном автомобиле Aurus с местными номерами — 12842. В столицу ОАЭ президент России прилетел с рабочим визитом 6 декабря. В страну президентский самолет ИЛ-96 с Путиным на борту прилетел в сопровождении четырех истребителей СУ-35С, которые несут ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух-воздух».

В ОАЭ Путина встретили с размахом: во время проезда кортежа истребители F16 раскрашивали небо над Абу-Даби в цвета российского триколора, президента России встречал почетный караул с барабанщиками, его приезд сопровождался выстрелами из пушек. По пути следования автомобилей российской делегации находились всадники на конях и верблюдах, были также вывешены флаги России и ОАЭ. Аль Нахайян назвал российского лидера «дорогим другом» при встрече.

Путин и президент Ирана

7 декабря, как рассказали в Кремле, сразу по возвращении в Москву, у Путина намечена встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

В том числе стороны обсудят совместные проекты двух стран в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах, ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Путин также намерен обсудить нюансы вступления Ирана в БРИКС (ОАЭ и Саудовская Аравия тоже получили приглашения для вступления с 1 января 2024 года).

Кроме того, в пресс-службе Кремля подчеркнули, что родственники заложников, имеющих российское гражданство и остающихся в плену у радикальной палестинской группировки ХАМС, надеются, что президент в ходе своих контактов, в том числе с президентом Ирана, не забудет и об их судьбе.