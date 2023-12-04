«Украина окажется на коленях». Что произойдет, если конгресс не выделит финансирование Киеву Белый дом сообщил конгрессу США, что средства на помощь Украине заканчиваются

У администрации США к концу года закончатся деньги на помощь Украине, конгрессу нужно поторопиться с решением о выделении финансирования. Об этом в письме лидерам парламента заявила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. «У нас закончились деньги — и почти закончилось время», — описала Янг сложившуюся ситуацию. Чиновница указала, что бездействие законодателей «поставит Украину на колени». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

К концу года у США полностью закончатся средства для оказания помощи Украине. Об этом глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг известила лидеров конгресса. Об этом пишут Bloomberg и The Hill.

«Я хочу прояснить: без действий конгресса у нас к концу года закончатся ресурсы на приобретение новых партий вооружений и оборудования для Украины и на предоставление снаряжения из запасов США. У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией.

У нас закончились деньги — и почти закончилось время. У нас нет денег на поддержку Украины на поле боя. И это вопрос не следующего года», — написала Янг.

По словам чиновницы, бездействие «поставит Украину на колени на поле боя, и не только поставит под угрозу завоевания, которых добилась Украина, но и увеличит вероятность военных побед России».

Янг уточнила, что Пентагон израсходовал 97% средств из $62,3 млрд на Украину, полученных до середины ноября, а Госдеп истратил все $4,7 млрд.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома сообщила, что 60% средств на помощь Украине помогло развитию американской оборонной промышленности и принесло выгоду компаниям-производителям.

Письмо адресовано спикеру палаты представителей конгресса США Майку Джонсону, лидеру меньшинства в палате Хакиму Джеффрису, лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу.

Республиканцы преследуют свои цели

Белый дом хочет, чтобы конгресс одобрил запрошенный ранее пакет чрезвычайного финансирования, по которому Украине причитается $61 млрд.

Представители же Республиканской партии, как считает Bloomberg, хотят сделать вопрос финансирования Украины рычагом давления в решении вопроса ужесточении контроля на южной границе США, страдающей от наплыва нелегальных мигрантов. Кроме того, республиканцы настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, ужесточении требований к соискателям убежища в США.

«Но переговоры по всеобъемлющему иммиграционному соглашению пока не принесли результатов, и ожидается, что сенат отправится на рождественские каникулы 15 декабря», — пишет Bloomberg.

Вопрос не решается с октября

Запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере $61 млрд (а также Израилю в размере $14 млрд) был направлен президентом США Джо Байденом в конгресс еще в октябре. Минувшей осенью конгресс США дважды принимал законопроекты о расходах, однако они не включали помощь Украине.

В своих комментариях спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон говорил, что вопрос выделения помощи Украине будет решен положительно.

«Скоро мы займемся вопросом Украины. Он будет следующим», — обещал Джонсон, когда палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю.

Российская сторона неоднократно заявляла, что финансирование Украины и поставки ей техники и боеприпасов только разжигают военный конфликт.

«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь — хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — говорил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности в августе этого года.