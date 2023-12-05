«Доверительный характер общения». Зачем Путин едет в Саудовскую Аравию и ОАЭ Ушаков: Путин обсудит с главами ОАЭ и Саудовской Аравии конфликт на Ближнем Востоке

Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ и Саудовской Аравии сотрудничество в энергетическом секторе, а также текущие конфликты на Ближнем Востоке, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Президент России посетит обе страны за один день, 6 декабря. Это будет его первый визит с 2019 года, вместе с Путиным едет внушительная делегация чиновников и бизнесменов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Путин «предметно» обсудит во время визита в Саудовскую Аравию сотрудничество в области энергетики, в том числе в рамках ОПЕК+, сообщил Ушаков.

«Достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке. Очень активно <...> сотрудничаем на этом треке», — отметил помощник президента РФ (цитата по ТАСС).

Стороны также обговорят взаимодействие в рамках международного транспортного коридора Север — Юг, указал он. Этот коридор создан для транзитных грузопотоков, которые идут из Индии, Ирана и других стран Персидского залива в Россию (через Каспийское море) и далее в Европу.

Помощник президента добавил, что отношения России с Саудовской Аравией развиваются «очень плодотворно». Большую роль, по словам Ушакова, играют «личные связи» Путина с королевской семьей страны: королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Оценивая текущее взаимодействие России и Саудовской Аравии, Ушаков рассказал, что товарооборот с королевством в январе — сентябре вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,35 млрд. Около 70% товарооборота приходится на экспорт российской сельхозпродукции.

В ОАЭ российский президент также обсудит взаимодействие в энергетической сфере , уточнил Ушаков.

«Двухсторонние связи с ОАЭ у нас очень успешно развиваются. <...> И, конечно, важную роль здесь играет доверительный характер общения, контактов глав наших государств», — сказал помощник президента.

Ушаков отметил, что ОАЭ являются главным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. С января по сентябрь товарооборот между странами вырос на 63% относительно прошлогодних показателей за то же время.

Помимо энергетического сектора Путин обсудит с главами обоих государств обстановку на Ближнем Востоке, добавил Ушаков.

«Тут и ситуация непосредственно в зоне палестино-израильского конфликта, а также урегулирование ситуации в Сирии, Йемене, Судане, обеспечение стабильности в зоне Персидского залива», — пояснил помощник президента, говоря о предстоящем визите Путина в Саудовскую Аравию.

Вместе с президентом в Саудовскую Аравию и ОАЭ поедет большая делегация. Как пишет ТАСС, в ее составе глава МИД Сергей Лавров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, руководитель Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Вдобавок к делегации присоединятся «представители деловых кругов, которые непосредственно занимаются энергетической проблематикой», как отметил Ушаков. В их числе основатель «Лукойла» Вагит Алекперов.

Что известно о неожиданном визите Путина в арабские страны

О том, что Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ, стало известно 4 декабря от Ушакова. Последний раз российский лидер приезжал в эти страны в 2019 году.

«Это будет рабочий визит, <...> очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными», — рассказал помощник президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Путин поедет в страны Персидского залива 6 декабря и посетит оба государства «фактически за одни сутки». Отвечая на вопрос, будут ли стороны обсуждать скоординированные действия на рынке нефти, Песков указал, что эта тема «всегда на повестке дня».

Пресс-секретарь также отметил, что рынок нефти не сразу отреагирует на новые меры ОПЕК+. «Рынок такой очень крупный, тяжелый, и там поэтому иногда эффект имеет отложенный. Но в любом случае координация [участников ОПЕК+] будет продолжаться», — подчеркнул Песков.

О чем последний раз договорились члены ОПЕК+

Члены организации, помимо Саудовской Аравии и России, 30 ноября согласились дополнительно сократить добычу нефти в первом квартале 2024 года. Россия со своей стороны уменьшит не производство, а экспорт нефти и нефтепродуктов — на 200 тыс. баррелей в сутки. С учетом уже действующего соглашения, с января 2024-го Россия будет поставлять меньше всего на 500 тыс. баррелей.

«Своевременные действия ОПЕК+, благодаря которым в первом квартале следующего года на рынок дополнительно не попадет около 2,2 млн баррелей в сутки, позволят в первом квартале 2024 года безболезненно пройти период низкого спроса», — пояснил 5 декабря Новак.

Сократить добычу страны убедила Саудовская Аравия. Сама она сохранит в первом квартале урезание добычи на 1 млн баррелей в сутки.