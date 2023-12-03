«Залужный сказал правду»: Кличко поддержал слова о том, что конфликт «зашел в тупик» Мэр Киева Кличко: речь идет о том, будет ли Украина вообще существовать

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас «было бы глупо» рассуждать о политических амбициях в контексте выборов президента Украины, поскольку неизвестно, будет ли страна вообще существовать. Он также согласился с заявлениями главкома ВСУ Залужного, который ранее заявлял, что конфликт «зашел в тупик» и рискует стать «позиционной войной». Что сказал Кличко о ситуации на фронте и положении Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Киева Виталий Кличко усомнился в дальнейшем существовании Украины. Таким образом он ответил на вопрос портала 20 Minuten о планах стать президентом страны.

Кличко задали вопрос, есть ли у него амбиции баллотироваться в будущем на пост президента. Он назвал наличие таких мыслей глупыми.

«Было бы глупо думать об этом сейчас. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать.

Путин не принимает Украину как независимую страну, это не секрет. Он говорит, что Украина принадлежит Российской империи. Мы боремся за нашу свободу и независимость. <...> В то же время среди наших политиков уже есть конфликт — в стране, колеблющейся относительно своего существования. Так что говорить сейчас о моих политических амбициях было бы неразумно», — сказал политик.

Накануне Кличко заявил немецкому изданию Der Spiegel, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти и страна движется к авторитаризму. По его словам, на Украине остался только один независимый институт — местное самоуправление, но на него оказывают огромное давление. По его мнению, Украина может стать государством, в котором «все зависит от настроения одного человека».

«Зеленский заплатит за оплошки»

Кличко отметил, что не удивлен падением популярности Зеленского в сравнении с военным руководством. По его словам, таким образом украинский лидер расплачивается за неоправданные ожидания и допущенные им ошибки, и расплата еще впереди.

«Зеленский заплатит за оплошки, какие он совершил», — считает мэр Киева.

По словам Кличко, граждане видят, «кто эффективен, а кто нет». При этом политик призвал украинцев поддерживать своего лидера «до гроба боевых деяний».

У Виталия Кличко и Владимира Зеленского напряженные отношения, их политический конфликт начался еще до введения российских войск на Украину.

10 ноября агентство Bloomberg написало, что в условиях продолжающегося военного конфликта Украина потеряла более половины избирателей, имеющих право голосовать на выборах. В материале с заголовком «Украине следует отложить свои выборы» издание приводит подсчеты, согласно которым из приблизительно 32 млн украинских избирателей, принимавших участие в голосовании ранее, около четверти (8 млн) находятся за границей. Около 7 млн находятся на территориях новых российских регионов, а еще 2 млн переехали непосредственно в Россию.

Поддержал Залужного

Политик также поддержал мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о патовой ситуации на линии соприкосновения. Залужный говорил, что украинское контрнаступление рискует смениться «позиционной войной», которая может затянуться на годы.

«Он (Залужный) сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день», — отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что можно «эйфорически лгать своему народу и партнерам», но бесконечно так делать нельзя.

«Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова — несправедливо. Я на его стороне», — заявил Кличко.

Мэр Киева пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Кличко подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

Глава украинской столицы также высказался по поводу военной помощи Запада. Он отметил, что поставки боеприпасов сильно отстают от обещаний.

1 ноября Залужный в беседе с британским журналом Economist назвал тупиковой ситуацию в вооруженном конфликте с Россией и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» ВСУ должны были уже «повоевать» в Крыму. Зеленский, комментируя высказывания главнокомандующего, заявил, что Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах».