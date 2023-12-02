«Опасные и бессмысленные». Могут ли состояться выборы президента на Украине «Страна.ua»: на Украине проведут выборы, если Залужный откажется участвовать

Отказ от проведения выборов на Украине не является окончательным, пишет «Страна.ua». Издание утверждает, что к такому решению не обязывает и документ, подписанный депутатами Верховной рады, в котором говорится, что выборы на Украине могут быть проведены только через шесть месяцев после отмены военного положения. Журналисты сообщают, что Зеленский может изменить свое мнение о проведении выборов, если станет известно, что от участия в них откажется Валерий Залужный. Данные соцопросов говорят, что главком ВСУ сейчас опережает президента в рейтинге доверия украинцев. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Отказ от проведения президентских выборов на Украине не является окончательным. Об этом говорится в материале украинского издания «Страна.ua».

Что говорили на Украине о выборах 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что выборы в Украине «не ко времени». Страна живет в «военное время», ей «нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне», сказал Зеленский.



30 ноября все фракции и группы Верховной рады (за исключением группы «Восстановление Украины») подписали документ, в котором говорится, что выборов на Украине (ни президентских, ни парламентских) сейчас проводиться не должно. По мнению парламентариев, процедуру можно проводить не ранее чем через полгода после отмены действующего на Украине военного положения.



Выборы главы государства в Украине должны были состояться 31 марта 2024 года.

В пользу того, что выборы все же могут состояться, автор публикации Денис Рафальский приводит ряд аргументов. Он утверждает, что «среди экспертов есть мнение», что документ Верховной рады «ни к чему ее на самом деле не обязывает».

Журналист обращает внимание, что «внутрипарламентского единства вокруг этого документа нет», так как его не подписали участники депутатской группы «Восстановление Украины».

«Мы не можем подменять полномочия Конституционного суда Украины. Только КСУ может поставить точку в споре, когда должны пройти выборы в нашей стране», — приводит Рафальский мнение члена «Восстановления Украины» Евгения Шевченко.

Кроме того, под документом нет подписей руководителей ключевых фигур украинской политики. Например, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко (под документом, впрочем, подписался лидер этой фракции Давид Арахамия).

«Возникла одна проблема»

Денис Рафальский утверждает, что Зеленский якобы отказался от проведения выборов из-за слухов о возможном участии главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема — Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят», — приводит «Страна.ua» слова анонимного источника в политических кругах Украины.

Слухи о возможном участии в выборах Залужного, утверждает издание, циркулировали, когда в офисе Зеленского планировали проведение процедуры волеизъявления в указанный конституцией срок — в конце марта 2024 года.

«(Появление слухов) сразу же вызвало сильное напряжение в украинском политикуме. Это, как уже писала «Страна», и побудило президента быстро «сдать назад» и заявить о том, что выборы до конца войны «не ко времени», — пишет Денис Рафальский.

Доверия главкому больше

В своем материале автор приводит результаты опроса группы «Рейтинг», которые говорят о том, что уровень доверия украинцев к главкому превысил показатели президента. Залужному «целиком доверяют» 63% опрошенных (Зеленскому — 39%), «скорее доверяют» — 19% (Зеленскому 33%).

«То есть в целом доверие к главкому держится на уровне 82%, а к главе государства — 72%», — пишет «Страна.ua».

Залужный до сих пор публично о своих президентских амбициях не высказывался.

«Если станет четко понятно, что Залужный не идет на выборы, концепция у Банковой может вновь резко поменяться. Так как других серьезных конкурентов у президента нет, зато по-прежнему есть стремление получить на выборах во время военного положения мандат на пять лет, чтоб быть в дальнейшем более свободным в вариантах окончания войны», — написал Рафальский.

Что говорят кандидаты

Накануне Зеленский заявил, что большинство украинцев не хотят проведения выборов во время боевых действий.

«Готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хочет, считая их «опасными и бессмысленными», — сказал президент Украины в интервью Associated Press. Кроме того, он добавил, что не оставит свой пост, пока идет конфликт.

Супруга президента Украины напротив, считает, что ее мужу не следует принимать участие в новой избирательной кампании. «Мы будем должны придумать что-то новое», — сказала Елена Зеленская в подкасте издания Economist.

Генерал Залужный пока никак не обозначал свое отношение к выборам президента Украины. В СМИ публиковали рекламные буклеты в поддержку генерала, однако достоверность этих документов не была подтверждена.