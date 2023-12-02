«Результаты неутешительные». В Киеве пожаловались на потери бюджета из-за «блокады» поляков На Украине заявили о падении экспорта на 40% из-за блокировки границы поляками

На Украине подсчитывают убытки от акции польских перевозчиков, перекрывших границу между государствами в знак несогласия с тем, что им создали невыгодные условия работы. В ноябре экспорт Украины на грузовом транспорте снизился на 40%, бюджет недополучил 9,2 млрд гривен (более $253 млн) таможенных отчислений. На поставки оружия эта ситуация не повлияла, заверил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Объем экспорта Украины на грузовом транспорте в ноябре снизился на 40% из-за протестов польских дальнобойщиков, заблокировавших границу. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики», — приводит газета «Зеркало недели» слова министра.

На некоторых погранпунктах, рассказала Свириденко, экспорт почти остановился.

«Мы ведем активную работу для решения этой ситуации. Не вся она может быть публичной, ведь не всегда эта публичность играет стране на руку. Но у нас есть основания надеяться, что благодаря диалогу с обеих сторон, мы сможем уладить ситуацию», — сказала чиновница.

Забастовка перевозчиков на границе привела к потерям бюджета от таможенных отчислений за ноябрь 2023 года в размере 9,2 млрд гривен (более $253 млн). Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

«По таможне, результаты, к сожалению, неутешительные, — сказал депутат в эфире телеканала «Рада». — Это минус 9,2 млрд гривен за ноябрь и соответственно минус 19% плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки. Это конкретные цифры, которые не поступают в наш бюджет. А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений идет на безопасность и оборону страны».

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «блокада» границы не влияет на военные поставки в страну.

«Нет, на поставки оружия не влияет. Это все идет в рамках абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине. Это не блокируется, блокируются другие грузы — коммерческие», — заявил он в интервью «24 каналу».

По данным Подоляка, Польша полностью выполняет свои обязательства перед Украиной, поставляя вооружение и другие материалы для фронта в обход заблокированных участков границы.

«Блокада» длится почти месяц

Забастовка польских перевозчиков началась 6 ноября. В этот день они заблокировали три основных пропускных пункта на границе с Украиной: «Дорогуск — Ягодин», «Корчова — Краковец» и «Хребенне — Рава-Русская» (23 ноября к ним добавился четвертый — «Медыка — Шегини»). 27 ноября к акции присоединились польские фермеры.

Протестующие потребовали восстановить условия выполнения перевозок украинцами, которые действовали до начала специальной военной операции. А именно: восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками (накануне сообщалось, что на границе скопилась очередь из 2,1 тыс. фур). В образовавшихся пробках даже умерли два украинских водителя.

Польша озвучила свои требования

24 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий дал поручение министру транспорта и инфраструктуры Анджею Адамчику разобраться с ситуацией.

Спустя три дня тот обратился к властям Украины с просьбой выполнить требования соотечественников: отменить как минимум на двух погранпунктах электронную очередь регистрации европейских фур, возвращающихся на территорию Евросоюза без груза с Украины.

«Министр выразил надежду, что кабинет министров Украины поддержит это требование, поскольку это будет шаг, направленный на благо украинских и польских перевозчиков, а также предпринимателей из других секторов экономики», — говорится в пресс-релизе Министерства транспорта и инфраструктуры Польши.

Адамчик попросил еврокомиссара Адину Валеан и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эту инициативу.

«Однако протестующие перевозчики требуют, прежде всего, восстановления разрешений на международные перевозки, которые были отменены согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной, вступившим в силу с 1 июля 2022 года. Поэтому министр Анджей Адамчик попросил еврокомиссара по транспорту Адину Валеан создать совместный комитет для анализа влияния этого соглашения на рынок автомобильных перевозок ЕС», — также заявило ведомство.

Адамчик выразил надежду, что вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕС по транспорту 4 декабря 2023 года в Брюсселе.