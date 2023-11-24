Ситуация на польско-украинской границе во время забастовки польских перевозчиков, 19 ноября 2023 года

Второй украинский водитель умер на польской границе. Он ждал в пробке трое суток Украина направила протест в МИД Польши из-за смерти двух водителей на границе

Уже второй украинский водитель погиб в километровых очередях на польско-украинской границе. Проезд украинских дальнобойщиков заблокировали их польские коллеги, а также бастующие фермеры. Киев потребовал от Варшавы решить проблему. В то же время протестующие не намерены отступать, а к их акции присоединяется все больше людей. Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Польский МИД получил официальное обращение с требованием разблокировать границу для украинских грузоперевозчиков, ноту направило посольство Украины в Польше. Об этом сообщил глава украинской дипмиссии Василий Зварыч в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции. Но выбранная форма, время и продолжительность сбора в сложных погодных условиях создают реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей», — подчеркнул дипломат.

Тело умершего водителя 1967 года рождения нашли на парковке недалеко от польского села Корчова, рассказал вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. Польская полиция уточнила, что умершего обнаружили в районе села Косин.

Дальнобойщик простоял в очереди на пересечение границы почти трое суток . Мужчина умер в ночь с 22 на 23 ноября, по данным польской полиции, «от естественных причин». Погибший перевозил грузы под маркировкой ADR, то есть, опасные. Таким может считаться, например, топливо.

«Я понимаю, что, скорее всего, это [смерть водителя] связано с физиологией. Но так или иначе, стресс, который водители испытывают из-за забастовки, потому что они вынуждены жить в машинах, и неясно, когда смогут добраться до Украины, добавляет негатива», — считает Балин.

В то же время в украинской Госпогранслужбе пока не подтвердили смерть второго водителя на границе с Польшей. «Не могу подтвердить вторую смерть на участке с Польшей», — сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Первого мертвого украинского дальнобойщика нашли 11 ноября в районе контрольно-пропускного пункта Дорогуск-Ягодин. 54-летний мужчина был в своем грузовике на парковке, где ждал проезда через границу. Польские СМИ сообщали, что водитель мог быть пьян. Украинские власти отмечали, что в его случае нет причин говорить о насильственной смерти.

Что происходит на границе

Польские перевозчики начали протест 6 ноября. Они хотят отмены льгот для украинских водителей, которые те получили с начала боевых действий на Украине. В результате услуги украинских перевозчиков стали намного дешевле, и они вытесняют поляков с рынка.

Изначально забастовщики перекрыли три из семи автомобильных КПП на границе с Украиной: «Ягодин-Дорогуск», «Краковец-Корчова» и «Рава Русская — Хребенне». 23 ноября к недовольным водителям присоединились польские фермеры. Тогда же бастующие заблокировали четвертый пункт пропуска, «Медыка — Шегини». Протестующие собираются ограничить движение и на пятом контрольно-пропускном пункте, «Нижанковичи — Мальховице», заявила 23 ноября Государственная таможенная служба Украины.

Один из руководителей протеста Рафал Меклер пообещал, что блокада продлится до февраля 2024-го. Бастующие пропускают не более одной-двух машин в час. Власти Украины подсчитали, что сейчас на границе заблокированы около 20 тыс. машин.~ В украинской Ассоциации международных автоперевозчиков ситуацию считают критической. Экономика Украины уже потеряла €400 млн.

Польская сторона заявляет, что несмотря на блокаду, свободно пропускает гуманитарные и военные грузы. Украина утверждает обратное. Варшава и Европейская комиссия ведут переговоры с протестующими, но пока они ни к чему не привели.

Водители выживают в километровых пробках

Пока украинцы ждут возвращения домой, им приходится жить внутри своих грузовиков. Там они спят, готовят еду и ждут, пока власти достигнут договоренностей.

«Мыться приходится ночью на улице, когда темно и никто не видит. Ставим баклажку пятилитровую в машину погреться, потом выходим и обливаемся водой. Холодно, неудобно, но мы же тоже люди, надо чистыми быть», — рассказали стоящие в очереди водители.

За едой они выбираются в ближайшие населенные пункты, оставив грузовики у границы. Кто-то добыл велосипед, другие ходят пешком. Периодически к пробке приезжают торговцы с горячей едой, которая обходится дальнобойщикам примерно в €5. Воду водители зачастую просят у соседних местных жителей. По словам украинцев, им не отказывают. Некоторые продавцы кормят их бесплатно.

После того, как возле погранпункта умер первый украинский водитель, недалеко от него стала дежурить скорая. За ситуацией постоянно следит польская полиция. Она не пропускает польских и украинских дальнобойщиков друг к другу, поэтому мнения противной стороны они узнают из новостей. «Ерунда какая-то выходит: они говорят, что денег недополучают, и мы стоим, денег не получаем. Кому от этого хорошо?», — недоумевают украинские водители.