Военнослужащие США во время учений на авиабазе в Румынии, 2023 год

«Должны быть готовы к началу войны»: в НАТО предложили создать «военный Шенген» В НАТО предложили создать «военный Шенген» для свободного перемещения войск

В НАТО заговорили о необходимости открыть европейские границы для свободного передвижения солдат блока. В руководстве альянса хотят подготовиться к возможной переброске войск «на восточный фланг», то есть к границам России и Белоруссии. Современные войны зависят от логистики, указали в альянсе, а силы НАТО скованы бюрократическими правилами.

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк призвал дать военным альянса возможность свободно перемещаться по странам блока на случай военного конфликта с Россией. Сейчас НАТО слишком сковано бюрократическими правилами, заявил он в интервью Reuters.

Решением проблем с логистикой генерал-лейтенант считает создание аналога «Шенгена» для военных — «зоны свободного военного прохода» через большую часть Евросоюза. По его словам, такая мера поможет НАТО не выглядеть слабой мишенью в глазах Кремля.

«Альянс должен [иметь возможность] оперативно перебрасывать войска с баз в нужную точку на восточном фланге. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва логистик», — считает Зольфранк.

Если сейчас военные НАТО пересекают какую-то страну, пусть и государство союзников, им нужно оформлять специальные документы. То же касается поставок боеприпасов. К примеру, военный самолет должен получить отдельное разрешение каждой страны, над которой пролетает. Если он перевозит оружие или боеприпасы, придется готовить дополнительные бумаги.

«Единственное, чего нам не хватает, — это времени. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5», — призвал глава командования.

Что такое 5-я статья устава НАТО Эта статья устава альянса гласит, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. Участники альянса вправе ответить на атаку так, как сочтут необходимым, в том числе применив военную силу.



В НАТО говорят об использовании 5-ой статьи, рассуждая о предполагаемой атаке России против кого-то из восточных членов блока. Боевые действия на территории Украины не подпадают под это определение, поскольку Украина — не член НАТО. Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса.

Длина восточного фланга НАТО — около 4 тыс. км, пишет Reuters. На восточном острие альянса находятся страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), а также Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Минобороны России в августе сообщало, что альянс стянул к российско-белорусским границам военную группировку из 306 тыс. человек.

В июле члены НАТО смогли согласовать подробный план действий на случай «российской атаки». Североатлантический альянс официально считает Россию главной военной угрозой с 2016 года.

«Забыли, как передвигать войска»

По информации немецкого издания Der Spiegel, в 2017 году в НАТО признали полную неготовность к прямому конфликту с Россией.

И это несмотря на то, что, по оценкам Брюсселя, военные и экономические возможности блока превосходят российские. Однако мало иметь дорогое вооружение, его нужно быстро перебрасывать в нужные точки. Один из генералов НАТО анонимно заявил, что в альянсе «просто забыли, как передвигать войска».

«Бюрократия <...>, вероятно, замедляет движение военных конвоев эффективнее любой российской танковой ловушки», — резюмировал выводы доклада Spiegel.

Спустя годы НАТО все еще не решило свои старые проблемы: нехватку складов и поездов, бюрократические сложности трансграничных поставок. Даже снабжение Украины из Польши оказалось «серьезной логистической головной болью», признавался анонимный представитель НАТО.

До недавнего времени стратегия блока заключалась в том, что при конфликте с Москвой члены ЕС попытаются сдерживать врага, пока на помощь не подоспеют американцы, отмечала газета The New York Times. Однако российские успехи на Украине вселили в балтийских участников НАТО новые страхи. А именно, что в случае прямого столкновения с Москвой они быстро потеряют часть своих территорий. В связи с этим альянс стремится нарастить мощь «на местах» и выглядеть более опасным соперником — копит силы на восточных границах, увеличивает военные расходы и попутно пытается разрешить трудности с логистикой.