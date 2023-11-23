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«Должны быть готовы к началу войны»: в НАТО предложили создать «военный Шенген»

В НАТО предложили создать «военный Шенген» для свободного перемещения войск

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Военнослужащие США во время учений на авиабазе в Румынии, 2023 год

Военнослужащие США во время учений на авиабазе в Румынии, 2023 год

Vadim Ghirda/AP
В НАТО заговорили о необходимости открыть европейские границы для свободного передвижения солдат блока. В руководстве альянса хотят подготовиться к возможной переброске войск «на восточный фланг», то есть к границам России и Белоруссии. Современные войны зависят от логистики, указали в альянсе, а силы НАТО скованы бюрократическими правилами.

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк призвал дать военным альянса возможность свободно перемещаться по странам блока на случай военного конфликта с Россией. Сейчас НАТО слишком сковано бюрократическими правилами, заявил он в интервью Reuters.

Решением проблем с логистикой генерал-лейтенант считает создание аналога «Шенгена» для военных — «зоны свободного военного прохода» через большую часть Евросоюза. По его словам, такая мера поможет НАТО не выглядеть слабой мишенью в глазах Кремля.

«Альянс должен [иметь возможность] оперативно перебрасывать войска с баз в нужную точку на восточном фланге. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва логистик», — считает Зольфранк.

Если сейчас военные НАТО пересекают какую-то страну, пусть и государство союзников, им нужно оформлять специальные документы. То же касается поставок боеприпасов. К примеру, военный самолет должен получить отдельное разрешение каждой страны, над которой пролетает. Если он перевозит оружие или боеприпасы, придется готовить дополнительные бумаги.

«Единственное, чего нам не хватает, — это времени. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5», — призвал глава командования.

Длина восточного фланга НАТО — около 4 тыс. км, пишет Reuters. На восточном острие альянса находятся страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), а также Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Минобороны России в августе сообщало, что альянс стянул к российско-белорусским границам военную группировку из 306 тыс. человек.

В июле члены НАТО смогли согласовать подробный план действий на случай «российской атаки». Североатлантический альянс официально считает Россию главной военной угрозой с 2016 года.

«Забыли, как передвигать войска»

По информации немецкого издания Der Spiegel, в 2017 году в НАТО признали полную неготовность к прямому конфликту с Россией.

И это несмотря на то, что, по оценкам Брюсселя, военные и экономические возможности блока превосходят российские. Однако мало иметь дорогое вооружение, его нужно быстро перебрасывать в нужные точки. Один из генералов НАТО анонимно заявил, что в альянсе «просто забыли, как передвигать войска».

«Бюрократия <...>, вероятно, замедляет движение военных конвоев эффективнее любой российской танковой ловушки», — резюмировал выводы доклада Spiegel.

Спустя годы НАТО все еще не решило свои старые проблемы: нехватку складов и поездов, бюрократические сложности трансграничных поставок. Даже снабжение Украины из Польши оказалось «серьезной логистической головной болью», признавался анонимный представитель НАТО.

До недавнего времени стратегия блока заключалась в том, что при конфликте с Москвой члены ЕС попытаются сдерживать врага, пока на помощь не подоспеют американцы, отмечала газета The New York Times. Однако российские успехи на Украине вселили в балтийских участников НАТО новые страхи. А именно, что в случае прямого столкновения с Москвой они быстро потеряют часть своих территорий. В связи с этим альянс стремится нарастить мощь «на местах» и выглядеть более опасным соперником — копит силы на восточных границах, увеличивает военные расходы и попутно пытается разрешить трудности с логистикой.

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