«Способ привлечь внимание»: политологи прокомментировали слова депутата ГД про Казахстан

Заявления депутата Госдумы Евгения Федорова о приговоре суда членам казахстанской группы «Народный совет Петропавловска», вызвали большой поток критики, как в соседней республике, так и среди российских экспертов. Повлияют ли его слова на взаимоотношения Москвы и Астаны — в материале «Газеты.Ru».

В конце ноября суд города Петропавловск в Казахстане приговорил четырех членов просоветской группы «Народного Совета» к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет за сепаратистскую деятельность и пропаганду к подрыву безопасности государства. Все осужденные являются жителями Петропавловска и гражданами Казахстана, но отрицали независимость страны.

В итоге комментарии Федорова свелись к заявлению о том, что Казахстан можно считать территорией «не вполне законного характера». При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз говорил о том, что власти республики поддерживают территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Сам депутат является координатором российского ультраправого «Национально-освободительного движения».

Партнеры

Удивительно, но заявления депутата прозвучали буквально через пару дней после того, как глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия и Казахстан создали доверительную союзническую связь.

С таким заявлением политик выступил перед участниками круглого стола, который был организован к десятилетию со дня подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке между двумя странами. По словам Лаврова, благодаря слаженной работе удалось создать такую модель отношений, которая отвечала бы интересам обеих стран. Такие результаты получились благодаря отточенной реализации данного документа. Сам договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке был подписан Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году. В нем указаны принципы долгосрочного партнерства между двумя странами.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы — Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998).

close 100% Максим Богодвид/РИА Новости

Растет и торговый оборот между странами. Так, за первые восемь месяцев 2023 года он увеличился на 17 млрд долларов. Это на 1,1% превышает объем сделок за январь-август 2022 года. В числе экспортируемых Казахстаном в Россию товаров — машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины.

«Нечего обсуждать»

Поэтому многих экспертов удивили слова депутата. Их мнения приводит телеграмм-канал KeyNews, освещающий все самые важные события в соседней республике.

«Казахстан — состоявшееся государство. Здесь нечего обсуждать. Речь не идет о том, имеет ли Казахстан право на самостоятельность, он ее имеет по факту, его самостоятельность признана ООН и признана Россией, которая заключает с Казахстаном межгосударственные соглашения. Фактами их заключения мы признаем Казахстан государством, — сказал в интервью KeyNews директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Что касается незаконности выхода из СССР, то напомню, что Казахстан из Советского Союза не выходил. Из него вышли республики, лидеры которых подписали договор в Беловежской пуще. После чего через несколько месяцев СССР прекратил существование по указу своего первого и последнего президента, в связи с чем Казахстан никак не мог ни «войти», ни «выйти». СССР перестал существовать и физически, и юридически».

«Евгений Федоров — известный провокатор и демагог. Непонятно, как Федоров может быть депутатом Государственной Думы хотя бы потому, что он отрицает суверенитет Российской Федерации, — комментирует экс-депутат Государственной Думы VI созыва, учредитель Общественного регионального экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин.

Российский общественный деятель обращает внимание: существует масса публичных высказываний Федорова, в которых он заявляет, что Российская Федерация не обладает суверенитетом.

«Подобную же чушь он несет и в отношении других государств, в данном случае Казахстана, поскольку, видимо, не понимает значение слова «суверенитет». Очень странно, что ни комитет по этике, ни сама партия не выносит решения о лишении депутатского мандата человека, не признающего базовые положения Конституции», — добавляет Шингаркин.

Он напомнил, что Федоров был заместителем бывшего главы Минатома Евгения Адамова, который в 2008 году был осужден за мошенничество и злоупотребления полномочиями. Вместе с Адамовым Фндоров «пытался установить зависимость российского оборонного комплекса от США, что было установлено судом, — продолжает Максим Шингаркин. — Я бы обратился к гражданам Казахстана с просьбой не принимать во внимание высказывания Федорова».

«Не думают о последствиях»

«Человек просто не понимает, какие последствия вызовут его высказывания в данный момент, когда Россия и Казахстан придерживаются совершенно грамотной политики в отношении границ, в отношении поддержки друг друга. Когда уже не один раз и президент Российской Федерации Путин, и президент Казахстана Токаев сказали, что вопрос границ решен, и мы не имеем никаких проблем на российско-казахстанской границе», — прокомментировал KeyNews эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин.

Историк прогнозирует, что сейчас «совершенно непродуманное высказывание будет муссироваться западной прессой» и считает верным, что казахстанские депутаты призвали российских коллег думать, прежде чем высказываться на такие тонкие политические темы.

«Вообще, уже абстрагируясь от господина Федорова, следует сказать, что сегодня наше общее постсоветское пространство страдает от низкой политической культуры, что даже такие политики не думают о последствиях своих слов», — добавил Макушин.

«Следует напомнить, что это не первое подобное заявление вообще и не первое самого Федорова. Например, в 2020 году на «Ютубе» он также заявлял о «полученных Казахстаном в аренду территориях». Понятно, что таким политикам нужно быть на виду, и самый простой способ — эпатажные заявления. Но, очевидно, что подобные реплики вредят российско-казахстанским отношениям и ставят под угрозу торговые, промышленные, транспортно-логистические связи с Казахстаном. Это точно не на пользу Российскому государству, — отметил эксперт из приграничной Казахстану Астраханской области, кандидат политических наук Александр Васильев.

Эксперт отмечает, что Россия имеет границу с Казахстаном более чем 7 тыс. км, в Казахстане работает огромное количество российских бизнесменов, в том числе обеспечивающих Россию жизненно важными товарами.

«Не надо также забывать, что Казахстан в ООН при голосовании часто поддерживает позицию РФ. В нашей Астраханской области такие заявления воспринимаются с тревогой. Дело в том, что в Астраханской области проживает порядка 150 тысяч этнических казахов, у нас целые районы — Володарский, Красноярский, Харабалинский — являются местами компактного проживания казахов. Считаю, что провоцировать напряженность изнутри подобными пассажами из Госдумы — вообще последнее дело», — подчеркивает Васильев.

«Не пиарить их авторов»

Ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дарья Чижова отмечает, что главная проблема в сильном накале информационного пространства России и Казахстана.

Она констатирует, что существуют различные информационные вбросы, разночтения, которые рождаются как спикерами, так и журналистами, и рекомендует ориентироваться на правовую основу.

«В случае с Россией и Казахстаном существует огромное количество документов, в которых, естественно, признается суверенитет друг друга. Лидеры наших государств неоднократно заявляли: у нас нет вопросов по поводу границы. Граница делимитирована, в рабочем порядке продолжается процесс демаркации. Это произносилось не только лидерами, но и на межпарламентском уровне, и в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Поэтому самое главное — не реагировать на информационные вбросы, не пиарить их авторов. Особенно когда эти вбросы не имеют под собой никакого реального основания», – говорит она.

Директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что «после заявления Евгения Федорова «Единая Россия» наложит некоторый мораторий на его высказывания. Если говорить о Казахстане, то он вышел из СССР после того, как ведущие республики — РСФСР, Украина, Белоруссия — своими же собственными безумными действиями ликвидировали Советский Союз. Казахстан не выпрыгнул из лодки, он «отгреб» от того места, где лодка с надписью СССР уже утонула. Конечно, многие мечтали бы о восстановлении СССР. Особенно рядовые граждане, которые ценили дружбу народов, социальные гарантии, статус великой державы. Но, как верно заметил Владимир Путин, тот, кто не сожалеет о распаде СССР, не имеет сердца, но тот, кто хочет его восстановить, не имеет разума».