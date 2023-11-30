Плененная ХАМАС врач из Ростова и ее дочь вернулись домой. Их родственника расстреляли Освобожденные ХАМАС россиянки вернулись в Израиль

Боевое крыло ХАМАС «бригады Аль-Кассам» заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством. Это 50-летняя Елена Труфанова и ее 73-летняя мать Ирина Тати — врач из Ростова-на-Дону. По информации израильских СМИ, женщины уже находятся в Израиле. Они провели в плену 53 дня. Мужа Труфановой террористы расстреляли. Всего вечером 29 ноября ХАМАС обещало освободить пятерых детей и семерых женщин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Палестинское движение ХАМАС освободило двух россиянок, попавших в плен после атаки на Израиль 7 октября, передает египетский телеканал Al Qahera News.

Женщин доставили из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах». По информации YnetNews, они уже находятся на территории Израиля.

После того, как бывшие заложники пройдут первоначальную оценку своего состояния здоровья, их отправят в больницу.

ХАМАС подтвердило освобождение российских заложников. «В ответ на усилия президента России [Владимира Путина] Движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух задержанных женщин, имеющих российское гражданство, которые недавно были переданы Красному Кресту в качестве прелюдии к передаче их представителям российского Министерства иностранных дел», — говорится в сообщении организации.

Об освобождении заложников заявила и израильская армия (ЦАХАЛ).

Израильское издание Haaretz называет имена освобожденных — это 50-летняя Елена Труфанова и ее 73-летняя мать Ирена Татти — врач из Ростова-на-Дону. Женщины провели в плену 53 дня. Сын Труфановой Саша и его девушка Сапир Коэн по-прежнему находятся в плену у ХАМАС. Мужа женщины Виталия Трупанова расстреляли в день вторжения.

«Вчера были освобождены люди с двойным гражданством, в том числе и с российским. И сегодня вот в числе прочих, имена еще всех освобожденных не оглашены, но вот Ирину Александровну и ее дочь Елену Труфанову уже показали», — рассказала РЕН ТВ подруга семьи.

По имеющейся информации, Ирена Татти много лет проработала в Израиле врачом, ее дочь работает в компании, производящей краски.

Перемирие в Газе

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Взамен было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС обещало освободить 50 женщин и детей. С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников.

Власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Вечером 29 ноября ХАМАС в соответствии с соглашением о прекращении огня обещало освободить пятерых детей и семерых женщин.

Позже в организации сообщили, что Шири Бибас и двое ее детей, 10-месячный Кфир и четырехлетний Ариэль, мертвы. В ЦАХАЛ заявили, что проверяют достоверность информации.