Из Газы освободили пленного россиянина. ХАМАС назвал это ответом на усилия Путина Channel 12: ХАМАС освободил из заложников гражданина России Рона Кривого

Радикалы из ХАМАС освободили заложника с российским паспортом. Представитель движения назвал это ответом на усилия президента России Путина. Захарова заявила, что россиянина освободили вне списка об обмене в результате усилий российских дипломатов. Его зовут Рон Олегович Кривой. Channel 12 сообщал, что речь идет об израильтянине с российским паспортом. ХАМАС и Тель-Авив с 24 ноября прекратили огонь для обмена пленными в секторе Газа и палестинскими заключенными в Израиле. Перемирие продлится до 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Освобождение россиянина

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободило и передало захваченного в Израиле заложника с российским гражданством представителям Международного комитета Красного Креста, заявил представитель главы политического бюро группировки Хании Тахер ан-Нуну.

«ХАМАС освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — процитировало ан-Нуну агентство ТАСС.

По его словам, россиянина освободили из плена в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела ХАМАС.

Днем 26 ноября израильский Channel 12, ссылаясь на информацию источника, сообщил о планах ХАМАС освободить взятого в заложники израильтянина с гражданством Российской Федерации по просьбе российской стороны.

Вне списка об обмене

На ситуацию отреагировала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, заложника с российским паспортом освободили вне списка об обмене в результате усилий российских дипломатов при контактах с представителями ХАМАС.

«Это освобождение произошло вне списка об обмене, речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — отметила официальный представитель российского МИД.

Захарова назвала имя освобожденного — его зовут Рон Олегович Кривой. По ее словам, в ближайшее время российские дипломаты планируют посетить освобожденного россиянина.

1 ноября чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что в плену ХАМАС в секторе Газа находятся от пяти до шести россиян. Он уточнял, что среди пленных граждан России, предположительно, одна женщина.

Перемирие на четыре дня

Представители ХАМАС и власти Израиля договорились о четырехдневном перемирии для обмена пленными и заключенными. Первый день прекращения огня наступил 24 ноября. В тот день боевики передали при посредничестве Красного Креста 13 израильтян (четверых детей и девять женщин). Также были освобождены десять тайцев и один филиппинец. Израиль в ответ отпустил 39 палестинских женщин и детей из тюрем.

Согласно договоренности между ХАМАС и Тель-Авивом, в течение четырех дней радикалы должны освободить 50 заложников группами по 12-13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных. Соглашение допускает освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будут продлевать на сутки.

Накануне днем представители ХАМАС заявили о приостановке процесса обмена пленными и заключенными с Израилем, поскольку тот, по их мнению, нарушил условия перемирия: не позволили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ, как сообщал Channel 12 со ссылкой на источник, пригрозила возобновить военную операцию в секторе Газа.

К вечеру в ситуацию вмешались Египет и Катар, и задержку к процессе передачи заложников и заключенных палестинцев удалось преодолеть. Из плена освободили 20 удерживаемых в секторе Газа заложников — 13 израильтян и семь граждан других государств — и передали их Красному кресту. В ответ Израиль должен был передать 39 палестинских гражданских лиц.

Как заявлял в октябре глава представительства ХАМАС за границей Халед Машаль, движение намерено обменять захваченных на юге Израиля заложников на 6 тысяч палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. 25 ноября представитель ЦАХАЛ Дорон Спилман сообщал, что ХАМАС удерживает в секторе Газа приблизительно 215 человек.