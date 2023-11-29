Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны РФ. Это его вторая должность 16-летний сын Кадырова Адам стал куратором батальона в составе Минобороны

Сын главы Чечни Адам Кадыров, избивший в СИЗО подозреваемого в сожжении Корана, получил новую, вторую по счету должность. В 16 лет он стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура — «одного из самых боеспособных подразделений в составе Минобороны РФ», по оценке спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Ранее Рамзан Кадыров рассказывал, что его сын уже успел побывать на СВО.

Сын Рамзана Кадырова Адам будет курировать батальон имени Шейха Мансура, написал в своем Telegram спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По его словам, это «одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны».

«У Адама [Кадырова] есть необходимые способности и навыки, главные из которых — это трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к порученному делу», — указал Дудаев.

Личному составу подразделения Адама представил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что назначение сына Кадырова «стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа». Адам стал вторым человеком, который получил звезду батальона имени Шейха Мансура, уточнил Делимханов. Первая — у Кадырова-старшего.

Что известно о батальоне

Это новое подразделение, о создании которого Кадыров-старший объявил в конце октября. Тогда глава Чечни сообщил, что для батальона строят военную базу в чеченском городе Гудермес. По словам Кадырова, батальон войдет в структуру Минобороны России и будет принимать участие в военной операции на Украине.

Возглавил подразделение Руслан Геремеев, который фигурировал в деле оппозиционера Бориса Немцова. По словам Кадырова, Геремеев также руководил подразделением, которое взяло под контроль административный центр Мариуполя в ходе СВО.

Шейха Мансура, в честь которого назван новый батальон, историки называют первым имамом Северного Кавказа. В 18 веке он возглавил кавказское восстание против власти Российской империи, был схвачен и до конца жизни пробыл в заключении.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» обращал внимание на то, что в составе Вооруженных сил Украины с 2014 года «существует батальон имени шейха Мансура, состоящий из бывших ичкерийских боевиков и радикальных чеченских эмигрантов, ставящих своей целью освобождение от «гнета» России».

Чем известен сын Кадырова

Адам — третий из четырех сыновей Кадырова, родился 24 ноября 2007 года. С детства занимается спортивными единоборствами, а также регулярно тренируется на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В октябре 2022-го Кадыров-старший заявил, что отправит сыновей в зону СВО. Позже он сообщил, что трое из них, включая 14-летнего на тот момент Адама, побывали на передовой. По словам Кадырова, его сыновья «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». В итоге они поучаствовали в захвате украинской позиции и пленении шестерых вражеских бойцов. Трех из них сыновья Кадырова конвоировали в Грозный.

В августе Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Видео этого выложил сам Рамзан Кадыров, приписав, что гордится сыном. «Признанный къонах [достойный муж] чеченского народа! Герой всех мусульман!», — заявил глава Чечни.

После этого Адам получил девять наград и одну новую должность — все меньше, чем за два месяца. Ему дали звание Героя Чечни, высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (высшие награды обоих регионов). Кроме того, Адаму вручили второй по значимости орден Татарстана «Дуслык», орден «За служение религии Ислам» I степени и «За заслуги перед Уммой» I степени. Кадыров-младший также награжден орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.

Вдобавок Адам стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Когда-то такой же пост занимал при своем отце Рамзан Кадыров.