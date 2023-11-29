Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны РФ. Это его вторая должность

Сын Рамзана Кадырова Адам будет курировать батальон имени Шейха Мансура, написал в своем Telegram спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По его словам, это «одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны».
«У Адама [Кадырова] есть необходимые способности и навыки, главные из которых — это трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к порученному делу», — указал Дудаев.
Личному составу подразделения Адама представил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он отметил, что назначение сына Кадырова «стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа». Адам стал вторым человеком, который получил звезду батальона имени Шейха Мансура, уточнил Делимханов. Первая — у Кадырова-старшего.
Что известно о батальоне
Это новое подразделение, о создании которого Кадыров-старший объявил в конце октября. Тогда глава Чечни сообщил, что для батальона строят военную базу в чеченском городе Гудермес. По словам Кадырова, батальон войдет в структуру Минобороны России и будет принимать участие в военной операции на Украине.
Возглавил подразделение Руслан Геремеев, который фигурировал в деле оппозиционера Бориса Немцова. По словам Кадырова, Геремеев также руководил подразделением, которое взяло под контроль административный центр Мариуполя в ходе СВО.
Шейха Мансура, в честь которого назван новый батальон, историки называют первым имамом Северного Кавказа. В 18 веке он возглавил кавказское восстание против власти Российской империи, был схвачен и до конца жизни пробыл в заключении.
Телеграм-канал «Военный осведомитель» обращал внимание на то, что в составе Вооруженных сил Украины с 2014 года «существует батальон имени шейха Мансура, состоящий из бывших ичкерийских боевиков и радикальных чеченских эмигрантов, ставящих своей целью освобождение от «гнета» России».
Чем известен сын Кадырова
Адам — третий из четырех сыновей Кадырова, родился 24 ноября 2007 года. С детства занимается спортивными единоборствами, а также регулярно тренируется на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В октябре 2022-го Кадыров-старший заявил, что отправит сыновей в зону СВО. Позже он сообщил, что трое из них, включая 14-летнего на тот момент Адама, побывали на передовой. По словам Кадырова, его сыновья «пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам». В итоге они поучаствовали в захвате украинской позиции и пленении шестерых вражеских бойцов. Трех из них сыновья Кадырова конвоировали в Грозный.
В августе Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Видео этого выложил сам Рамзан Кадыров, приписав, что гордится сыном. «Признанный къонах [достойный муж] чеченского народа! Герой всех мусульман!», — заявил глава Чечни.
После этого Адам получил девять наград и одну новую должность — все меньше, чем за два месяца. Ему дали звание Героя Чечни, высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» (высшие награды обоих регионов). Кроме того, Адаму вручили второй по значимости орден Татарстана «Дуслык», орден «За служение религии Ислам» I степени и «За заслуги перед Уммой» I степени. Кадыров-младший также награжден орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
Вдобавок Адам стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Когда-то такой же пост занимал при своем отце Рамзан Кадыров.