Кремль назвал чушью сообщения о строительстве подводного тоннеля в Крым Песков назвал абсурдной информацию о строительстве тоннеля в Крым

Информация о том, что Россия договаривается с Китаем о постройке подводного тоннеля в Крым, абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О подобных переговорах ранее написала американская газета The Washington Post. Она сообщила, что новый защищенный маршрут через Керченский пролив якобы обсуждают российские и китайские бизнесмены.

Сообщения о тоннеле под Крымским мостом даже не стоит комментировать, отметил Песков на встрече с журналистами, передает ТАСС.

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — высказался пресс-секретарь.

Власти Крыма, в свою очередь, назвали публикацию американского издания дезинформацией. Глава Крыма Сергей Аксенов пошутил, что «на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации».

По словам Аксенова, самый оптимальный вариант маршрута через Керченский пролив уже есть — это мост.

«До реализации проекта по строительству Крымского моста были разные идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант – мост . А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — написал Аксенов в Telegram.

Он также посоветовал западным СМИ меньше верить украинским источникам и украинскому руководству, потому что «в их адекватности, мягко говоря, большие сомнения». The Washington Post писала, что получила сведения о якобы идущих переговорах России и Китая от украинских служб безопасности. Издание отметило, что украинские чиновники передали журналистам «перехваченные электронные письма», надеясь «разоблачить проект и потенциальное участие КНР».

WP утверждает, что проект подводного тоннеля через Керченский пролив начали тайно обсуждать в октябре российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством. Смысл в том, чтобы создать неуязвимый для украинских атак транспортный маршрут.

В публикации говорится, что в КНР якобы согласились профинансировать проект за $5 млрд и провести работы. Но на условиях анонимности, поскольку опасаются санкций. Взамен китайцы просят дать право взимать плату за проезд по тоннелю, пишет WP.

Крымский мост был атакован дважды: в октябре прошлого года и в июле этого. Оба раза ответственность взяла на себя Украина. Кремль отмечал, что атаковать переправу бессмысленно с военной точки зрения, поскольку ее давно не используют для военных перевозок. Украинское Минобороны в ответ заявляло, что считает мост частью логистики российской армии.

Первый раз на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушились два пролета автодороги (переправа состоит из двух параллельных мостов: автодорожного и железнодорожного). Кроме того, сгорели семь цистерн грузового поезда, который проезжал мимо. Летом переправу атаковали два беспилотных катера-камикадзе. Повреждения получил один пролет автодорожной части, железнодорожная пострадала незначительно. К началу октября мост полностью восстановили после атак.

Переправа через Керченский пролив — самый длинный мост в России. Длина автодорожной части — 16,9 км, железнодорожной — 18,1 км. Проезд для автомобилей открыли в 2018 году, для поездов — в 2019-м.