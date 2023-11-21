«Не втягивать в войну другие государства». Как прошло заседание БРИКС по Газе

Палестинец на фоне разрушенного в результате обстрелов со стороны армии Израиля здания в секторе Газа, 3 ноября 2023 года

Главы стран БРИКС 21 ноября провели внеочередные консультации, посвященные войне между Израилем и ХАМАС. Встречу инициировал президент ЮАР Сирил Рамафоса. В итоговом коммюнике лидеры государств призвали к немедленному прекращению боевых действий, гуманитарному перемирию, освобождению удерживаемых ХАМАС заложников и переговорам по созданию суверенного и независимого государства Палестина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС заявил, что организация играет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и остается «важным голосом глобального Юга».

«Мы считаем, что БРИКС играет жизненно важную роль в широкомасштабных международных усилиях по достижению справедливого и прочного мира [на Ближнем Востоке]», — отметил президент ЮАР.

Движение ХАМАС должно понести ответственность за атаки на граждан Израиля и захват заложников на его территории, подчеркнул Рамафоса.

«Совершив нападения на гражданское население и захватив заложников, ХАМАС также нарушил международное право и должен нести ответственность за эти действия», — сказал он.

Рамафоса призвал все страны проявлять сдержанность и перестать провоцировать усиление конфликта, в том числе остановить поставки оружия в регион. ЮАР также настаивает на открытии гуманитарных коридоров в сектор Газа.

«Не втягивать другие государства»

Вторым выступал президент России Владимир Путин. Он заявил о необходимости не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта и «не втягивать в войну на Ближнем Востоке другие государства». При этом страны БРИКС, по мнению политика, могут сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации.

«Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта, и ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Уже не одно поколение палестинцев воспитывается «в атмосфере проявляемой к их народу несправедливости» из-за саботажа решения ООН о создании двух независимых государств, заявил Путин.

Такая ситуация стала прямым следствием стремления США монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании, считает российский президент. История «наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить палестинский узел», добавил он.

«Самой актуальной задачей видится достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия», — заключил Путин, подчеркнув также необходимость гуманитарных пауз.

Итоговое заявление

Лидеры стран БРИКС выпустили заявление по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку, призвав к немедленному гуманитарному перемирию.

«Мы напомнили о наших национальных позициях в отношении ситуации в Газе, выраженных в Совете Безопасности ООН и Генассамблее ООН. Была выражена обеспокоенность в связи с последней эскалацией насилия после нападения 7 октября 2023 года и серьезным ухудшением ситуации в регионе», — говорится в коммюнике.

«Мы призвали к немедленному, прочному и долгосрочному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий», — также сообщается в документе.

Лидеры БРИКС подчеркнули, что мир и безопасность на Ближнем Востоке должны достигаться и поддерживаться «в соответствии с Уставом ООН и полным уважением к нему». Участники встречи также призвали к немедленному освобождению заложников безо всяких условий, подчеркнули необходимость предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке и призвали к прямым переговорам для создания суверенного и независимого государства Палестина.

После заседания БРИКС парламент ЮАР принял решение разорвать дипломатические отношения с Израилем.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Предыдущий саммит глав стран-участниц проходил в конце августа в ЮАР, Путин участвовал в нем по видеосвязи.