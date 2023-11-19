«Великие трагедии приводят к прогрессу». Байден нашел плюсы конфликтов на Украине и в Газе

Американский президент Джо Байден написал колонку для газеты The Washington Post под названием «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В материале говорится, что военные конфликты на Украине и в Газе могут в итоге привести мир к прогрессу, как и ранее в истории войны приводили к глобальным положительным изменениям. В российском МИД текст назвали «набором несуразиц», а в Совфеде — «преступным заблуждением». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Прогресс для мира

Президент США Джо Байден заявил, что конфликты в Газе и на Украине обернутся «прогрессом для мира».

«В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США более защищенными»,

— написал он в колонке для WP.

Президент США уверен, что в итоге в мире появится «больше надежды, больше свободы» и меньше «ярости и обид».

Байден также указал, ссылаясь на опыт двух мировых войн в прошлом столетии, что любой кризис в Европе «не угасает сам по себе, это напрямую вовлекает Америку». Мир сейчас находится в переломной точке, и Вашингтон не должен терять решимости в достижении своих целей и обеспечении собственной безопасности, подчеркнул американский лидер.

Израиль и ХАМАС

Комментируя войну между Израилем и ХАМАС, Байден заявил, что прекращение огня привело бы к новым атакам со стороны боевиков.

«Пока ХАМАС придерживается идеологии разрушения, прекращение огня не приведет к миру. Для членов ХАМАС любое прекращение огня дает время на пополнение запасов ракет и перегруппировку бойцов», — пояснил политик.

Палестинский народ заслуживает собственного государства и «будущего, свободного от ХАМАС», отметил президент США. «Нашей целью не должно быть просто прекращение войны сегодня — она должна состоять в том, чтобы положить конец войне навсегда, разорвать цикл непрекращающегося насилия», – указал он.

По мнению Байдена, война должна завершиться созданием двух государств, живущих бок о бок, с равными свободами и возможностями. «Эта работа должна начаться сейчас», — указал он.

Политик также приравнял действия ХАМАС в Израиле к политике президента России Владимира Путина по украинскому вопросу.

«И Путин, и ХАМАС борются, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком», — сказал Байден.

«Америка не позволит этому случиться. В интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира», — заключил он.

Россия и Украина

Байден в очередной раз подчеркнул, что считает военную помощь Киеву и Западному Иерусалиму разумными инвестициями в безопасность в первую очередь самих США. По его мнению, снабжение Украины оружием и боеприпасами ограждает американские вооруженные силы от участия в прямом конфликте с Россией.

«Наша приверженность Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность, она предотвращает расширение конфликта в будущем», — написал Байден в колонке.

Он добавил, что Соединенные Штаты действуют не в одиночестве: более 50 стран согласились предоставить Украине необходимое оружие для самозащиты. «Наши партнеры берут на себя большую часть экономической ответственности за поддержку Украины. Мы также создали более сильную и сплоченную НАТО, которая укрепляет нашу безопасность за счет силы наших союзников, одновременно давая понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории альянса», — заключил президент США.

«Набор несуразиц»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова уже прокомментировала статью Байдена в The Washington Post, назвав ее «абсурдным набором несуразиц».

«Прочитала «статью Байдена» про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке «приведут к большому прогрессу». Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора», — написала Захарова в Telegram.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал рассуждения Байдена о «большом прогрессе» от событий на Украине и Ближнем Востоке «преступным заблуждением».

«Рассуждения президента Байдена о «большом прогрессе» от конфликтов на Украине и Ближнем Востоке весьма показательны. Он исходит из того, что в обоих случаях позиции Соединенных Штатов лишь окрепнут, станут незыблемыми. Боюсь, хозяин Белого дома преступно заблуждается. В мире ждут и надеются на другие результаты», — говорится в посте парламентария.

Новый миропорядок

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о глобальной трансформации существующего миропорядка. «То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после «холодной войны». Это конец его», — сказал тогда Блинкен.

Через несколько недель президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, обозначил «шесть принципов нового мира». Главный из них — «чистая глобализация» в противовес упору США на выстраивание жестких союзов и на блоковое противостояние. Второй принцип — правильная децентрализация, настоящее культурное и цивилизационное многообразие.

«Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права да и не может управлять миром за других или от имени других», — назвал политик третий принцип.

По словам Путина, опыт США показал, что «человеческую природу не изменить так быстро»: американцы, получив права решать за других, стали решать исключительно в своих интересах. «Поэтому каждое государство должно решать за себя», — признал российский президент.

Четвертое правило — мир должен отойти от вертикальных к горизонтальным связям. «Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было… в прошлом», — сказал Путин.

Шестой принцип закрепляет суверенитет как всеобщую привилегию. «Больше никто не готов подчиняться», — пояснил Путин.