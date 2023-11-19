«Нетаньяху, время истекает». В Израиле решают, что делать с заложниками

Движение ХАМАС заявило об утрате связи с отдельными группировками в Газе, в руках которых остаются похищенные заложники. Тем временем в Израиле митингующие требуют от правительства Нетаньяху приложить усилия по освобождению около 250 пленных, удерживаемых в секторе Газа. Ранее ХАМАС требовал освобождения нескольких тысяч палестинцев, задержанных властями Израиля в обмен на заложников, захваченных 7 октября. Президент Турции Эрдоган заявил, что в плену у Израиля находятся около 10 тыс. палестинцев. СМИ пишут, что освобождение заложников может стать основным пунктом соглашения, на которое готовы пойти стороны конфликта, и устроить пятидневный перерыв в боевых действиях. Нетаньяху же сообщил, что никаких договоренностей с ХАМАС пока нет.

ХАМАС потерял связь с группировками, которые охраняют израильских заложников в секторе Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera со ссылкой на представителя движения.

Он сообщил, что «их [заложников] судьба неизвестна».

По данным Израиля, в плену у ХАМАС находятся 239 человек, 138 из которых — иностранцы.

Освобождение заложников может стать одним из наиболее важных пунктов сделки, к заключению которой, по данным The Washington Post (WP), приблизились Израиль, США и ХАМАС. Соглашение также предполагает пятидневную паузу в боях.

По данным WP, освобождение людей может начаться в «ближайшие несколько дней». Планирующийся перерыв может стать первой длительной паузой в интенсивных боевых действиях на Ближнем Востоке.

Как предполагается, сначала будут освобождены «первые 50 или большее число из 239 заложников», которых будут отпускать «партиями каждые 24 часа». Пауза в боях также будет использована для «значительного увеличения поставок гуманитарной помощи, в том числе топлива» с египетской стороны. Соблюдение перемирия предполагается отслеживать средствами наблюдения с воздуха.

Шестистраничный документ был согласован по итогам консультаций в Дохе при участии представителей США, Израиля и Катара (они представляли ХАМАС).

Нетаньяху обещает сообщить о договоренностях сразу

Как сообщает WP, администрация президента США Джо Байдена поддержала объявление паузы в боях, позиция Израиля до сих пор остается неясной.

«Что касается заложников, существует много необоснованных слухов и много неточных публикаций, и я хочу прояснить: к настоящему моменту договоренности нет. Но я обещаю, что, когда нам будет, что сказать вам, мы сообщим», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне на пресс-конференции.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных переговорах об освобождении заложников, Нетаньяху сообщил, что предложений на этот счет не было.

«Не было никакого предложения и не было никакой осязаемой сделки. Я не могу вдаваться в подробности. Мы хотим вернуть похищенных, прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть как можно большее их число, даже если это потребует нескольких этапов», — сказал премьер.

Израильтяне требуют освобождения заложников

Обеспокоенность судьбой пленных и растущим числом жертв среди гражданского населения Палестины усиливает международное давление на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет WP. Уже более ста стран (среди которых нет США) призвали к полному и немедленному прекращению огня.

О пленниках ХАМАС высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, он получил от граждан Израиля письмо с просьбой оказать содействие в освобождении заложников.

«Нас просят вмешаться в освобождение их родственников. Мы не хотим, чтобы в плену находились ни израильтяне, ни палестинцы. Как я уже объяснял, у ХАМАС нет перспективы не освобождать этих людей. Насколько мы понимаем, некоторые из заложников, удерживаемых ХАМАС, пострадали от израильских расправ над мирным населением. Есть и такая сторона вопроса. Поскольку израильские семьи обращаются к нам таким способом, они потеряли надежду на свое собственное правительство», — сказал Эрдоган во время визита в Германию.

Турецкий лидер поручил разведке страны расследовать преступления Израиля в Газе. Кроме того, Эрдоган обратил внимание, что сам Израиль также удерживает заложников.

«Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев. Пусть ФРГ предпримет шаги, чтобы эти люди были освобождены, а мы тогда предпримем усилия для освобождения тех, кого удерживает ХАМАС. Но они [ФРГ] не согласились на это», — заявил Эрдоган на заседании совета Ассоциации студентов Турции (цитата по РИА Новости).

23 октября издание The Independent со ссылкой на министра труда палестинского правительства Насри Абу Джейша сообщило, что пропавшими без вести числятся около 4500 рабочих из Газы, трудившихся в Израиле. Предполагается, что их задержали израильские спецслужбы. В своем материале The Independent приводит свидетельства задержанных о том, что их подвергали пыткам: им завязали глаза, связали руки и ноги, избивали, лишили еды, воды и медикаментов.

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале заявила о задержании 1 350 палестинцев, среди которых — 850 членов ХАМАС.

Недовольство действиями Нетаньяху растет и внутри страны. Накануне на акцию протеста возле его резиденции собрались демонстранты, сообщило издание Yedioth Ahronoth. Они принесли с собой портреты заложников, флаги Израиля и плакаты с надписями: «Биби, время истекает — народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?», «Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться? Всем ясно, что виноват Нетаньяху».

О временной передышке в войне в обмен на выдачу заложников сообщалось и ранее. По данным The Jerusalem Post, переговоры Армии обороны Израиля с ЦАХАЛ отложили скорое вторжение военных в южную часть сектора Газа.