«Президент обладает определенной информацией»: Кремль объяснил слова Путина о диверсиях против РФ

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, 17 ноября 2023 года

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин предупредил о возможных «диверсиях» против России, так как «обладает определенной информацией». Представитель Кремля назвал «очевидным» поиск Западом способов давления на РФ и выразил мнение, что «западники мучаются» из-за неэффективности санкций. Ранее российский президент не исключил «диверсий» против РФ, приведя в пример подрыв «Северных потоков» и повреждение газопровода Balticconnector.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным объяснил слова главы государства Владимира Путина о потенциальных «диверсиях» стран Запада против России. Фрагмент интервью журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией. У него есть резон так говорить», – сказал представитель Кремля.

Он заявил, что западные политики «способны на многое» и «не гнушаются ничем», поэтому России необходимо «сохранять максимальную собранность». Пресс-секретарь президента также высказал мнение, что «западники мучаются», так как введенные против России санкции «не бьют так, как они должны бить».

«Как всегда, русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет – мужик не перекрестится. Вот гром грянул и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», – отметил Песков.

Представитель Кремля также назвал «очевидным», что страны Запада продолжат поиски «различных вариантов оказания давления» на Россию.

Что Путин говорил о диверсиях

1 ноября в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин предупредил о возможности диверсий Запада против России из-за неэффективности санкций. Он напомнил о подрыве «Северных потоков» и повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, в причастности к которому подозревали РФ.

«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией <...> Вот такие вот вещи, конечно, могут использовать против нас», – сказал глава государства.

Он призвал заранее готовиться к подобным рискам и с опережением на них реагировать. Кроме того, президент допустил ужесточение санкций.

При этом Путин высказал мнение, что, вводя ограничения против России, другие страны «ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам». По его словам, государства Запада «сами уже практически запутались в этих санкциях».

«Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – выразил свое мнение президент.

Кроме того, он назвал политику сдерживания и ослабления России «долгосрочной стратегией США и Евросоюза», а целью Запада, по оценке российского президента, является «ухудшение жизни миллионов людей».

«Северные потоки» и Balticconnector

26 сентября 2022 года на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», расположенных в Балтийском море, произошли взрывы. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма и возложил ответственность за взрывы на «англосаксов». США и Великобритания обвинения отвергают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказывал мнение, что к подрывам может быть причастна сама Россия, аналогичную версию привело германское онлайн-издание T-online. МИД России назвал подобные заявления «вбросами».

Ряд СМИ заявляли о возможной причастности к подрывам «проукраинской группировки». The Washington Post назвала координатором диверсии полковника, экс-командира одной из частей Сил специальных операций Украины Романа Червинского, тот свою причастность отрицает.

8 октября 2023 года из-за повреждения была приостановлена работа газопровода Balticconnector, проходящего по дну Балтийского моря и соединяющего Финляндию и Эстонию. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение трубопровода может быть результатом внешнего воздействия.

После инцидента телеканал Би-би-си со ссылкой на источники сообщил, что в возможной «диверсии» на Balticconnector подозревают Россию, полагая, что повреждение трубопровода стало ответом Москвы на вступление Финляндии в НАТО. Президент РФ Владимир Путин эти обвинения отверг, назвав их «чушью собачьей».

Эстонская газета Postimees сообщала, что правоохранительные органы рассматривают возможность причастности к произошедшему российского грузового судна «СГВ Флот», которое находилось недалеко от Balticconnector в момент повреждения. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призывал закрыть Балтийское море для российских судов в случае, если подтвердится причастность Москвы к повреждению газопровода.

Впоследствии финская Центральная криминальная полиция (ЦКП) обнаружила на месте происшествия якорь, по версии следствия, он принадлежал китайскому контейнеровозу Newnew Polar Bear, который также находился возле газопровода в момент его повреждения.