«На нем та же краска». В Финляндии уверены, что китайский якорь повредил Balticconnector

Обнаруженный недалеко от места повреждения Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, официально заявила финская полиция по итогам проведенного расследования. На якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе. Следователи Финляндии и Эстонии уже связались с китайскими властями. Сам Balticconnector заработает не ранее апреля 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь скорее всего принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи.

«Техническое расследование продолжается, несмотря на то, что активное расследование на месте происшествия завершено. На данном этапе можно утверждать, что якорь, поднятый со дна моря 24 октября 2023 года, по определенным техническим параметрам идентифицируется как Newnew Polar bear», — сказал он (цитата по Yle).

«На якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе», — добавил Лохи.

Основная часть расследования завершена, но, по словам комиссара, предстоит еще уточнить «некоторые технические аспекты».

В ходе расследования на морском дне с обеих сторон трубопровода были найдены следы от якоря, «уходящие» на несколько километров в восточном направлении. Газопровод был поврежден примерно в то же время, когда китайский корабль проходил в этом районе. Как утверждает Yle, через какое-то время Newnew Polar bear пришвартовался в порту Санкт-Петербурга. На снимках с камер видно, что его якорные цепи сброшены в воду.

Лохи заявил, что следователи Эстонии и Финляндии, совместно работающие над делом, связались с китайскими властями и подготовили международный запрос о юридической помощи для получения информации в расследовании дела.

Работа Balticconnector была приостановлена с 8 октября из-за утечки. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в одну единицу в районе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё отмечал также, что повреждение трубопровода может быть результатом внешнего воздействия. Финский оператор газопровода Gasgrid указал, что работу Balticconnector удастся восстановить не ранее апреля 2024 года.

«Закрытие» Балтики для России

Изначально в расследовании Финляндии фигурировал не китайский корабль Newnew Polar Bear, а российский «Севморпуть». Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс даже призвал НАТО закрыть Балтийское море, если будет доказано, что газопровод Balticconnector повредила Россия.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на слова Ринкевичса заявил, что это стало бы его закрытием для всех, а о «внутреннем море НАТО» говорят «легковесные политики».

«Во-первых, оно никогда не превратится во «внутреннее море НАТО». Такие фигуры речи используют легковесные политики. Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — указывал дипломат.

Подрыв «Северных потоков»

26 сентября 2022 года на российском газопроводе, расположенном на дне Балтийского моря, произошла утечка. Оказалось что взрывом разрушены обе нитки «Северного потока». После обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что была совершена диверсия.

Кремль назвал произошедшее актом международного терроризма. В ходе официальных расследований датских, норвежских и немецких властей виновных установить не удалось.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в том, что те по-разному подходят к расследованиям подрыва «Северных потоков» и к повреждению газопровода Balticconnector. Предварительные выводы о втором инциденте были опубликованы спустя десять дней, что говорит о «двойных стандартах». «Мы приложим все усилия, чтобы Совет [Безопасности ООН] продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на «Северных потоках» был расследован должным образом», — заверил он.