«Это просто позор»: Россия недовольна расследованием подрыва «Северных потоков»

В МИД России сообщили, что страна прекращает работать над проектом заявления СБ ООН по «Северным потокам». По словам представителей РФ, западные страны не хотят выяснить причины произошедшего, а намерены спустить все на тормозах. Тем не менее, по словам постпреда в ООН Василия Небензи, российская сторона намерена и далее привлекать внимание Совета безопасности к вопросу расследования теракта на «Северных потоках».

Россия решила прекратить работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Об этом сообщил представитель МИД РФ, передает РИА Новости.

МИД напомнил, что 26 сентября Россия анонсировала подготовку проекта заявления председателя Совета безопасности ООН по поводу подрыва «Северных потоков», это произошло в «годовщину» теракта. Российские представители считают, что западные политики ищут пути спустить все на тормозах.

«Главный аргумент западников – Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — заявили в российском МИД.

Представители ведомства подчеркнули, что в таких условиях продолжать работу невозможно, однако Москва намерена и дальше акцентировать внимание международного сообщества на этой проблеме.

«Полное игнорирование вопросов»

Заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в беседе с RTVI заявил, что не доверяет «противникам на Западе». По его словам, если у России появятся вопросы, они будут сформулированы, однако, согласно сложившейся практике, «не очень полезно тратить время и силы на обсуждение такого рода сюжетов с этими людьми».

«Что касается «Северных потоков», возмутительно совершенно все, что касается подходов западной группы к этому вопросу на протяжении долгого времени, прошедшего с момента самого события, самого этого террористического акта. Очевидно, что без подключения очень серьезных западных спецслужб ничего подобного произойти не могло бы. Но с дипломатической точки зрения мы наблюдаем полное игнорирование тех подходов, тех вопросов, которые мы задаем, в том числе официальным путем, в том числе на уровне руководства соответствующих стран. Они считают себя вправе на это не реагировать, а отделываться в лучшем случае какими-то пустышками в публичной плоскости и, в общем, не предавать якобы этому значения», — добавил Рябков.

По его словам, СМИ выпускают анекдотические версии произошедшего, а политики с напускной серьезностью обсуждают разного рода детали.

«Это просто позор от начала до конца, та позиция, которую занимают наши противники на Западе, по этому вопиющему совершенно инциденту, который, безусловно, будет разбираться и специалистами, и историками в дальнейшем. Что касается каких-то кабелей, трубопроводов, я понимаю так, что те, кто это все раздувает, не прочь здесь тоже заработать антироссийские очки. Мы к этому относимся соответственно», — заявил Рябков.

Россия не даст забыть

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции заявил, что чем дольше западные страны молчат о расследованиях теракта на «Северных потоках», тем очевиднее становится, что они пытаются заставить международное сообщество забыть эту историю.

«Однако Российская Федерация этого не допустит. Мы приложим все усилия, чтобы Совет [Безопасности ООН] продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на «Северных потоках» был расследован должным образом», — добавил дипломат, его слова цитирует ТАСС.

Небензя считает, что западные страны по-разному подходят к расследованиям подрыва «Северных потоков» и к повреждению газопровода Balticconnector. По его словам, предварительные выводы о втором инциденте были опубликованы спустя десять дней. Он считает это двойными стандартами. Небензя подчеркнул, что российская сторона обеспокоена тем, что спустя год после подрыва «Северных потоков» виновных так и не нашли.

Подрыв «Северных потоков»

26 сентября 2022 года на российском газопроводе, расположенном на дне Балтийского моря, произошла утечка. Оказалось что взрывом разрушены обе нитки «Северного потока». После обследования места происшествия специалисты пришли к выводу, что была совершена диверсия. Кремль назвал произошедшее актом международного терроризма.

В ходе официальных расследований датских, норвежских и немецких властей виновных не нашли.