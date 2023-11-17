«Обращайтесь в консульскую службу»: Россия закрывает четыре визовых центра во Франции

Россия с 24 ноября закроет свои визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Подать документы на визу французы смогут через посольство, прием заявок будет осуществляться онлайн. Стоимость российских виз может увеличиться с ранее установленных $37–73 до $50–300. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября, сообщило посольство РФ во Франции.

«По вопросам получения виз в Россию обращайтесь в консульскую службу посольства Российской Федерации во Франции, Генеральное консульство Российской Федерации в Страсбурге, Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе, Консульское агентство РФ в Вильфранш-сюр-Мер», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Запись на прием для подачи заявления на визу в посольство России во Франции будет осуществляться на сайте дипмиссии.

В октябре российский МИД внес в правительство законопроект о повышении визовых сборов и об отмене визовых льгот для въезжающих в РФ граждан стран Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии . 8 ноября Госдума приняла его в первом чтении.

Стоимость российских виз увеличится с ранее установленных $37–73 до $50–300 в зависимости от срочности и кратности. Кроме того, будет отменен безвизовый въезд для близких родственников, членов официальных делегаций, чиновников, школьников, студентов, аспирантов, участников спортивных мероприятий, людей, въезжающих по гуманитарным причинам (в том числе для лечения или посещения тяжелобольного родственника), участников научной, культурной и творческой деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке, МИД ожидает увеличения доходов от выдачи виз в 2,8 раза .

«Самоуправство» Франции

В отношениях Москвы и Парижа уже возникали сложности. Так, посол России во Франции Алексей Мешков в начале месяца сообщал, что российских дипломатов не пригласили на мероприятия в честь Дня перемирия 11 ноября в Париже:

«Уже традиционно посольство на мероприятия не приглашено. Те страны, которые воевали против Франции, приглашаются, а те, кто спас фактически Париж от захвата в Первую мировую войну, не приглашаются. Такая у них логика».

Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что Франция сорвала участие российской делегации в конференции ЮНЕСКО. По ее словам, Париж своевременно не выдал визы российской стороне. Действия французской стороны дипломат назвала «самоуправством без оглядки на действующие международно-правовые нормы». Захарова призвала гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле вмешаться в ситуацию и предпринять меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств.

Отмена упрощенного визового режима

6 сентября 2022 года еврокомиссар Илва Йоханссон объявила, что Еврокомиссия одобрила решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией , действовавшего с 2007 года. Еврокомиссар подчеркнула, что у стран ЕС должно быть право отказать в визе «определенным категориям» российских граждан, которые «могут нести угрозу национальным интересам, внутренней безопасности или международным отношениям».

«Мы всегда будем открыты и готовы предоставить защиту тем, кто в ней нуждается, например, журналистам, диссидентам, правозащитникам, студентам и тем, кто приезжает по семейным причинам», — сказала чиновник.