Глава МИД РФ оценил сравнение Казахстана с «задним двором» Путина

Евросоюз не скрывает своих намерений выдавить Россию из Центральной Азии и Закавказья, но у него это не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Комментируя статью Bloomberg, в которой Казахстан назван «задним двором» президента РФ Владимира Путина, Лавров обратил внимание, что «лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью «глупостью». Он подчеркнул, что Казахстан — суверенная страна, которая развивает сотрудничество «по всем возможным азимутам», а не в режиме «или с этими, или с этими». Ранее в стране с разницей в неделю побывали президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Европейский союз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой корреспондент Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают», — сказал Лавров.

Комментируя появившуюся после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан статью агентства Bloomberg, в которой страну назвали «задним двором [президента РФ Владимира] Путина», Лавров отметил, что лидеры западного мира «позволяют себе достаточно хамские высказывания».

«Кто-то из лидеров Евросоюза после одного из визитов в Центральную Азию публично на пресс-конференции сказал, что страна, которую мы посещаем, никогда не станет ничьим вассалом. Тоже ведь достаточно нагло для дипломатического языка», — указал министр.

«Все растет, перспективы широчайшие»

На ту же тему в интервью Зарубину высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это [статья Bloomberg] все глупость. Это все информационные войны и так далее», — заявил Песков.

Он заявил Зарубину, что Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество «по всем возможным азимутам», а не в режиме «или с этими, или с этими».

«Это самодостаточная страна. Но наш стратегический союзник. И, руководствуясь этими отношениями продвинутого стратегического партнерства, мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения. Мы дорожим этими отношениями. Они очень широкие: и взаимные инвестиции, и объем товарооборота – все-все растет. И культурное взаимодействие, и взаимодействие в области образования — перспективы широчайшие», — отметил он.

Россия будет развивать связь с Казахстаном, заверил Песков. Отношения с ним строятся на «доверии, взаимной выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует».

«Это то, что мы отстаиваем», — заявил пресс-секретарь Путина.

РБК обращает внимание, что слово backyard («задний двор») в английском языке не считается оскорбительным. По версии Collin Dictionary, в международных отношениях этим термином обозначают территорию, на которую хочет влиять соседнее государство.

Визит двух президентов

Владимир Путин побывал с официальным визитом в Казахстане 9 ноября. В Астане президент РФ провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым, главы государств приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества. По итогам переговоров был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

По оценке Путина, переговоры прошли в «деловом и конструктивном ключе», были «весьма результативными».

«В ходе переговоров отмечалось, что в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 10%. Это хороший показатель», — сказал Путин.

РФ является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют от $17 млрд (по данным РФ) до $20 млрд (по данным Казахстана). В Казахстане работает порядка 6 тыс. компаний с российским капиталом, общая стоимость реализуемых и планируемых проектов с российским участием оценивается в $36,5 млрд.

«Ещё раз в ходе переговоров сегодня подтвердил, и мы с президентом всё время об этом говорим: мы готовы к углублению этой кооперации, созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, к передаче определённых технологий и компетенций», — сообщил российский президент.

Президент Франции Эммануэль Макрон побывал с официальным визитом в казахстанской столице 1 ноября. В ходе переговоров обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран.

По итогам встречи Макрон заявил, что Казахстан «отказывается быть вассалом каких-то держав, но выстраивает сбалансированное партнерство с несколькими из них во благо казахстанского народа». Также французский лидер похвалил Токаева за то, что Астана отказалась поддержать военную операцию РФ на Украине.