Создать хаос и сместить президента: Зеленский рассказал о подготовке «Майдана-3» на Украине

Зеленский утверждает, что Россия пытается организовать новый «Майдан». Такие данные ему передали сотрудники разведки и иностранные партнеры. По мнению украинского президента, Москва пытается расколоть украинское общество и посеять хаос в стране, как это было во время предыдущих «Майданов». Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия намерена расколоть украинское общество и организовать «Майдан-3». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Зеленского, Москва намерена создать хаос внутри Украины и сместить его с поста президента. Он также утверждает, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3». Аналогичная информация поступила ему и от партнеров Украины.

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.

Зеленский обязан «Майдану» должностью

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявление лидера Украины в беседе с «Лентой.ру». По словам депутата, «Майдану» 2014 года Зеленский обязан своей политической карьерой. Именно после этих событий украинская государственность была сломана, что позволило нынешнему президенту выступить с заявлением об отмене ближайших выборов в стране.

«Я придерживаюсь точки зрения, что за любой процесс, будь то «Майдан», госпереворот, бунт или полноценна революция, ответственна, прежде всего, власть. И, если Зеленский признает, что в стране зреют основания для «Майдана», значит, он сам расписывается в том, что не справляется с ситуацией», — добавил Новиков.

Депутат отметил, что при отмене процедуры голосования у людей нет другого выбора, кроме как выходить на улицы. Подобным людским возмущением могут воспользоваться «правые, националистические, радикальные силы, которые заведут Украину в еще больший тупик». Новиков считает, что «Майдан» может иметь успех только в случае внешней поддержки, однако она идет не со стороны России, а со стороны Запада.

Зеленский уже делал подобные заявления в 2021 году. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал тогда Песков журналистам.

Что такое «Майдан»?

Майдан или площадь Независимости — главная площадь Киева. Именно там проходили акции протеста в 2004 и в 2013-2014 годах.

В 2004 году Виктор Янукович и Виктор Ющенко боролись за пост президента Украины. В выборах победил Янукович, однако его обвинили в фальсификации голосов. В стране начались массовые протесты. После митингов провели второй тур голосования, победил Ющенко. Пост президента он занимал до 2010 года. Затем его сменил Янукович.

В 2013 году украинский лидер решил укрепить отношения с Россией и странами СНГ, поэтому приостановил подготовку сотрудничества с ЕС в сфере свободной торговли. Это снова спровоцировало массовые протесты на Украине. В 2014 году вооруженные столкновения привели к гибели 104 протестующих и 17 силовиков. Тогда Янукович бежал из Киева. Его место занял Петр Порошенко.

Что еще сказал Зеленский?

По словам украинского лидера, Запад сместил акцент на палестино-израильский конфликт, что замедлило поступление уже согласованной военной помощи в Киев. Украине нужны 155-миллиметровые снаряды, которые должен был поставить Европейский союз. Лидеры ЕС уже дали понять, что, вероятнее всего, миллион снарядов к марту следующего года на Украину не привезут.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. <...> фокус смещается из-за Ближнего Востока и по другим причинам. Без поддержки мы будем двигаться назад», — добавил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что правительство Украины не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.