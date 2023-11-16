«Не могу назвать их украинцами»: на экс-депутата Рады завели дело после слов о русскоязычных в ВСУ

СБУ возбудила уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Поводом стали в том числе ее слова о том, что русскоговорящих в рядах ВСУ нельзя считать украинцами. Женщина не первый раз высказывается против русского языка на Украине: в октябре она предлагала «утилизировать» русскоговорящее население страны.

Слова о русскоязычных в ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион (работала в парламенте в 2012–2014 годах), которая неоднократно резко высказывалась в защиту украинского языка. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в одном из своих интервью бывший депутат заявляла, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не может назвать их украинцами. Это ее высказывание вызвало волну возмущения среди украинских военных и в обществе.

Уголовное производство завели по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также об оскорбление чести и достоинства военнослужащего.

Нарушение тайны переписки

Дело возбудили также по статьям о нарушениях тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

В пресс-службе СБУ уточнили, что Фарион в соцсетях публиковала скриншоты сообщений, полученных от студента, проживающего в Крыму. В сообщениях были указаны его имя, фамилия и другие персональные данные.

В службе безопасности утверждают, что это стало основанием преследования юноши со стороны российских спецслужб.

8 ноября Фарион опубликовала в своем Telegram-канале скриншот письма студента филологического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. В нем молодой человек поддержал позицию бывшего депутата Рады по запрету русского языка на Украине. Она не скрыла имя студента на изображении в публикации. 13 ноября им заинтересовались в Центре по противодействию экстремизму МВД Симферополя, после этого появилось видео извинений молодого человека на русском языке.

Противница русского языка

За несколько дней до этого — 6 ноября — Фарион заявила в эфире украинского телевидения в интервью журналистке Янине Соколовой, что не считает украинцами военных из полка «Азов» (организация запрещена в России), которые говорят на русском языке, а всем русскоязычным бойцам этого полка предложила «ехать в Сибирь». По ее мнению, русскоязычных военных ВСУ надо считать врагами.

«Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? <...> Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм», — сказала она.

Фарион назвала всех русскоговорящих «москворотыми» и отметила, что воевать в ВСУ «не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку». Также бывший депутат не считает службу в армии заслугой.

Студенты Института гуманитарных и социальных наук Национального университета «Львовская политехника», в котором Фарион была доцентом кафедры украинского языка, потребовали ее увольнения.

Вечером 15 ноября появилась информация о том, что ее освободили от исполнения служебных обязанностей. После этого женщина сообщила, что готовит иск в суд. В своем Telegram-канале она написала: «Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве».

29 октября в эфире программы «Говорит большой Львов» Фарион предложила «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По ее словам, для таких граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

«Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — сказала политик.

Таким образом она отреагировала на ситуацию между русскоговорящим таксистом и пассажирами в Киеве, которые потребовали от водителя говорить на украинском. Таксист в ответ попросил их покинуть салон автомобиля, после чего его уволили.