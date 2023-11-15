В Киеве демонтировали второй за месяц монумент Александру Пушкину. На прошлой неделе кабмин Украины исключил его из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия. Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович* предостерег власти страны, что из-за сноса памятников Запад начнет относиться к украинцам как к «дикарям» и «ресурсу». Демонтаж памятников, связанных с историей РФ и СССР, идет в стране с 2015 года, только в Киеве с прошлого июля убрали более 60 таких монументов.

Второй Пушкин за месяц

На Берестейском проспекте в Киеве демонтировали памятник русскому поэту, драматургу и произаику Александру Пушкину, сообщило украинское издание «Страна.ua».

На распространенных кадрах видно, как облитый краской памятник прозаику снимают краном. На постаменте видны надписи, нанесенные белой красной, с призывом снять Пушкина («имперца долой» и «деколонизацию не остановить»). Куда увезли монумент, не уточняется.

Как пишет издание, 10 ноября украинское правительство исключило этот и некоторые другие монументы российским и советским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

На основании этого решения постаменты Пушкину собираются также демонтировать в Житомире, Одессе и Харькове.

Памятник на Берестейском проспекте — это уже второй демонтированный монумент Пушкину в Киеве. 27 октября власти убрали бюст поэта на территории гимназии №153. По информации на сайте учебного заведения, имя писателя было присвоено гимназии по решению кабинета министров Украинской ССР.

Реакция на снос

Глава департамента благоустройства и сохранения природной среды Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) язвительно прокомментировал снос памятника российскому поэту:

«Только в конце второго года полномасштабной войны в Кабмин дошло, что Пушкин не входит в украинскую культуру, и чиновники согласились с инициативой Киева о сносе этого памятника. И за это спасибо. Давайте снимем это!».

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) выразил мнение, что сносы памятников российским писателям на Украине могут привести к тому, что западные политики начнут относиться к гражданам страны как к «дикарям» и «ресурсу». По его словам, культура в стране «достигла своего пика» и теперь стоит ожидать ее упадка.

Как отметил Арестович, в феврале 2022 года западные политики воспринимали конфликт между Украиной и Россией как борьбу «войнов света против хтони». Однако уже в ноябре 2023 года США и их союзники начали относиться к происходящему как к сражению «дикарей с дикарями».

«Но есть нюанс. Россияне — дикари с ресурсом. А украинцы — дикари-якорь. И единственную судьбу, которую они себе оставляют с такой подачей — быть использованными в качестве ресурса — и теми, и этими», — написал бывший чиновник в своем Telegram-канале.

22 сентября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она обратила внимание на то, что в настоящее время там оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого.

Политика декоммунизации

Только за последний месяц на Украине убрали с улиц несколько напоминаний об СССР и России. 8 ноября с фасада здания почтамта в городе Бровары Киевской области сняли изображения Москвы и Петербурга. В тот же день власти Львова убрали памятник советской женщине-космонавту на улице Ивана Выговского, называвшейся перед этим в честь Героя СССР Валентины Терешковой. 4 ноября в Киеве демонтировали со стелы советскую звезду, которую установили в честь 60-летия Победы над фашистской Германией.

По данным «Украинской правды», с июля 2023 года в Киеве демонтировали более 60 памятников, связанных с историей и культурой России и СССР.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, начался на Украине в 2015 году. Кроме того, в стране переименовывают улицы, названия которых отсылают к России.

Это процесс начался с принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или РФ, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

В мае 2023 года Верховная рада приняла проект закона, который упростил демонтаж памятников. Министр культуры Александр Ткаченко назвал его «анти-Пушкин». Документ позволил властям исключать из госреестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии».