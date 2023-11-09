В Киеве заявили, что на Украине нет русского нацменьшинства. Есть украинцы, говорящие на русском

В правительстве Украины отвергли наличие в стране русского нацменьшинства. По словам вице-премьера Стефанишиной, в стране есть украинцы, которые говорят на русском языке. Накануне председатель ЕК сообщила о рекомендации начать переговоры о присоединении страны к альянсу. Обеспечение прав нацменьшинств — одно из условий для вступления Украины в ЕС. Однако ЕС интересует не столько соблюдение прав русского меньшинства, сколько, например, венгерского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Говорящие на русском

На Украине не существует русского национального меньшинства, заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда».

По словам Стефанишиной, на Украине нет юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское, однако есть украинцы, говорящие на русском языке.

«Я одесситка, и когда хочу — разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии», — разъяснила она свою позицию в ходе совместной пресс-конференции с послом Евросоюза (ЕС) на Украине Катариной Матерновой.

Как отметила вице-премьер, в связи с отсутствием в стране русского меньшинства в переговорах с ЕС вопрос о защите русского меньшинства не стоит. Улучшение ситуации с правами языковых меньшинств было одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кандидаты на вступление в ЕС

В то же время Стефанишина признала, что обеспечение прав меньшинств должно стать важным шагом на пути к членству Украины в ЕС. По ее словам, данная проблема также не является исключительно украинской, и другим кандидатам также были предъявлены схожие требования.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведения страной реформ, а также от принципа «членства по заслугам». В тот же день фон дер Ляйен сообщила о рекомендации ЕК начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии.

Кроме этих двух стран статус кандидата на вступление в ЕС есть у Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Турции и Черногории. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение страны к европейскому сообществу 28 февраля 2022 года. 23 июня прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Украине согласовали статус кандидата.

Как подчеркнула 8 ноября председатель ЕК, переговоры о вступлении в альянс должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса. Речь идет об усилении борьбы с коррупцией, принятии закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилении гарантий для национальных меньшинств. Вопрос о правах нацменьшинств на Украине последние годы поднимала Венгрия — в Будапеште обеспокоены положением венгров в Закарпатье.

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Летом президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах. Затем Венецианская комиссия (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) сделала замечания к закону в том числе из-за вопросов об использовании языков нацменьшинств. Документ доработали в соответствии с рекомендациями и 3 ноября Зеленский пописал новый вариант. Документ в том числе определяет, кто такие нацменьшинства, разрешает использование их языков в рекламе, во время мероприятий, в медиа.

Накануне в ЕК напомнили Киеву о необходимости внесения изменений в законы, касающиеся прав национальных меньшинств.

«В соответствии с заключительными положениями новой редакции Закона о нацменьшинствах (общинах), Кабинет министров обязан в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в законы «Об образовании», «О государственном языке» и «О средствах массовой информации»», — говорится в документе.

Европейский чиновник на условиях анонимности 8 ноября рассказал агентству РИА Новости, что ЕК не станет оценивать ситуацию с русским языком на Украине в качестве критерия для вступления страны в ЕС.

«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских. Использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — сообщил собеседник агентства.