«Были и такие заходы»: Захарова рассказала о сигналах США по «закулисному» диалогу с Россией

Вашингтон направлял Москве сигналы о готовности вести прагматичный неформальный диалог «за кулисами» на фоне проведения саммита АТЭС в Сан-Франциско, утверждает представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия не сбавляла темпы работы в ходе подготовки к мероприятию, а препятствия, которые чинил Вашингтон, на нее не повлияли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Какие сигналы шлют США

США «сигнализировали» о готовности к «закулисному диалогу» с Россией на фоне проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва не сбавляла темпы работы в ходе подготовки к проведению саммита АТЭС, на нее не повлияли препятствия со стороны Вашингтона. Дипломат напомнила, что в их числе были и визовые, и организационные барьеры для полноценного участия России.

Как отметила Захарова, многие представители дружественных для России стран — прежде всего из числа экономик Юго-Восточной Азии, Латинской Америки — показали стремление к деполитизации процессов АТЭС, фокусированию на предметных дискуссиях. Захарова сообщила, что РФ активно прорабатывает с будущим председателем — Перу новые перспективные начинания на площадке саммита.

«На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный, неформальный диалог, пусть пока и за кулисами», — сказала дипломат.

«Странный» подход Вашингтона

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что, несмотря на «такие «заходы», Вашингтон публично придерживается «странного» курса на «словесные пикировки».

«Это, конечно, мешает созидательной работе всех делегаций, потому что в общем-то размывает подходы внутри АТЭС, которые формировались годами», — отметила она.

По словам дипломата, Москва исходит из того, что окончательный результат «американской вахты» будет зависеть от самой принимающей стороны, ее готовности к разумным компромиссам.

Участие РФ было под вопросом

Саммит АТЭС начался в Сан-Франциско 11 ноября и продлится до 17 ноября . Российскую делегацию на встрече представляет вице-премьер России Алексей Оверчук. В форуме участвует 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, в числе США, Китай, Россия, Япония, Мексика.

Вашингтон тянул с приглашением Москвы на саммит. 30 сентября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона еще не получила официальное приглашение.

26 сентября посол по особым поручениям МИД РФ и старший представитель России в АТЭС Марат Бердыев сообщил об отсутствии у США планов приглашать Россию на саммит из-за санкционных ограничений. По его словам, об этом Вашингтон «сообщил по двусторонним каналам».

За два дня до начала мероприятия Захарова заявила, что Вашингтон до сих пор не выдал визы всем представителям российской делегации для участия в саммите АТЭС.

«Мы же видим, что они не только используют визовые обстоятельства и визовую политику в деструктивных целях. Они же еще бесконечно манипулируют темой Украины на площадке АТЭС», — сказала она.

13 ноября представитель американского Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заявил, что США отнесутся к России как к полноправному участнику на саммите.

Самая ожидаемая встреча саммита — переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Их, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, с нетерпением ждал американский лидер. 15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за сообщениями о встрече Байдена и Си.