«Искупил кровью». Кремль объяснил помилование убийцы Веры Пехтелевой

Владислав Канюс во время заседания в Ленинском районном суде, 2021 год

В Кремле заявили, что в России существуют два способа получить помилование. Первый — стандартная цепочка действий через ФСИН и подписание документов о помиловании президентом. Второй сценарий — «искупление кровью на поле боя». Именно его, как заявил пресс--секретарь президента Дмитрий Песков, и использовал житель Кузбасса Владислав Канюс, убивший свою бывшую девушку и приговоренный к 17 годам тюрьмы, но не отсидевший даже года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Осужденные, принимающие участие в военной операции на Украине, искупают свою вину кровью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя помилование Владислава Канюса, осужденного за убийство студентки Веры Пехтелевой в 2020 году.

Как отметил представитель Кремля, существует два сценария помилования. Первый подразумевает стандартную схему: комиссии различного уровня, вплоть до федерального, принимают решения, после чего документы направляются президенту.

«Есть второй путь, это когда они — осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — сказал Песков.

«Вот все, что я могу сказать по этому случаю», — резюмировал он.

«Прячут от правосудия»

Мать Пехтелевой заявила в беседе с «Газетой.Ru», что шокирована сообщением о помиловании Канюса, который должен был сидеть 17 лет.

«Я была шокирована. Я сначала даже не поняла, [подумала, что] фейк. Наши истерзанные души уже настолько устали биться. Это так тяжело, так омерзительно. Это, конечно, не конец нашей борьбы. Пока уповаем на господа Бога. Я не могу спать. У меня ребенок в земле. У меня нет больше никого, никакого продолжения, счастья», — сказала Оксана Пехтелева, добавив, что «на сегодняшний день справедливости нет и вряд ли будет».

Женщина отметила, что пока семья не приняла решения о дальнейших действиях. Ранее они уже пытались подать обращение к президенту России.

«Все, что уже можно было пройти, мы прошли. Верховный суд состоялся. Нашу жалобу аппарат президента рассмотрел. В Минобороны Российской Федерации нас отфутболили. Следственный комитет, все правоохранительные органы, исполнительные и судебные власти нам отписали, что сейчас это все находится в юрисдикции Минобороны. Естественно, нам дали понять, что с Минобороны мы бодаться не будем», — подчеркнула Пехтелева.

Мать убитой студентки выразила недоумение, почему власти дают оружие в руки потенциальных убийц. «Ладно, карманники, аферисты и так далее. Пусть они пишут соглашение с Министерством обороны, идут на СВО искупать свои грехи. Но человек, который жестоко убил однажды и которому все сошло с рук, будет убивать дальше», — отметила она.

По словам Пехтелевой, ей не удалось выяснить, в каких рядах служил убийца ее дочери, так как эта информация засекречена. «Он нигде толком не работал. У него нет никакого образования. Как может наше государство таких отморозков прятать от правосудия?» — удивляется она.

Убийство и помилование

23-летняя Вера Пехтелева была убита 14 января 2020 года в городе Кемерово. В тот день она пришла в общежитие на Ленинградском проспекте, чтобы забрать вещи у своего бывшего молодого человека, Владислава Канюса. Тот практически сразу начал избивать Веру, нанеся ей не менее 56 ударов и сломав нос.

На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, многократно пытались вызвать полицию, однако никто так и не приехал на вызов. В итоге Канюс изнасиловал и задушил Веру шнуром от утюга. Так и не дождавшись приезда полицейских, соседи сами взломали ломом дверь, но к этому моменту девушка уже была мертва.

Канюс так и не признал своей вины и отказывался сотрудничать со следствием. 28 июля 2022 года суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.

В ноябре 2023 года Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что убийцу помиловали. По данным Telegram-канала, мать Веры получила документы от прокуратуры, в которых указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Уже на следующий день с него также сняли судимость, он уехал воевать на Украине.

Заключенные на СВО

В сентябре президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным, решил почтить память погибших на войне завербованных заключенных.

«Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере», — указал глава государства, пообещав оказать помощь близким погибших в боях.

Прошлой осенью в сети появились видео, на которых глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призывает к участию в спецоперации людей, одетых в форму заключенных. Точное число тех, кто в итоге уехал из колоний на Украину, неизвестно. В июне Пригожин рассказывал, что свыше 30 тыс. осужденных, заключивших контракт с ЧВК и принявших участие в боевых действиях, вернулись домой .

По данным на май 2023-го, ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных.