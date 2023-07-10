«Девушка уже мертва, никто не приехал». Суд вынес приговоры полицейским по делу об убийстве студентки

Пятеро полицейских признаны виновными в халатности по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 году. Сотрудники получили условные сроки от полутора до двух лет. 23-летнюю девушку убил ее бывший спутник, нанеся 56 телесных ранений, а затем задушив шнуром от утюга. Процесс убийства длился три с половиной часа, за время которых соседи несколько раз вызывали полицию. По версии следствия, правоохранители не отреагировали на вызовы. Прокуратура требовала для них 3,5 года колонии.

Заводский районный суд Кемерово признал виновными майора полиции Михаила Балашова, капитана Дмитрия Тарицына и диспетчера Марию Пономареву по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Суд приговорили к двум годам лишения свободы условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева получили по полтора года лишения свободы условно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фигуранты дела — двое полицейских, дежуривших в райотделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части ГУМВД в Кемерово. Они признаны виновными ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Также суд взыскал в пользу родственников Пехтелевой с управления МВД в Кемерово 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда. С каждого из осужденных было взыскано по 30 тыс. рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области отметили, что со следствием подсудимые не сотрудничали. Прокуратура требовала для них 3,5 года колонии.

На прошлом заседании обвиняемые попросили суд оправдать их и отказались от последнего слова.

Три с половиной часа

23-летняя Вера Пехтелева была убита своим бывшим спутником Владиславом Канюсом в ночь с 13 на 14 января 2020 года, когда пришла к нему домой, в общежитие, забрать личные вещи. Сообщалось, что она не должна была надолго задерживаться, потому что на следующий день она должна была сдавать экзамен и попросила подругу забрать ее вечером с вещами.

Около пяти утра, по данным правоохранителей, к ним начали поступать звонки от соседей, они сообщали о криках девушки. Всего было семь звонков, однако на вызов никто не приехал. Дверь в квартиру вскрыли соседи и брат убийцы. К этому моменту девушка уже не дышала, рядом с ней лежал окровавленный нож, а Канюс был пьян и сидел в ванной. Судмедэксперты позже сообщили, что у нее был сломан нос, обнаружена черепно-мозговая травма – всего 56 повреждений разного вида. В итоге Канюс задушил девушку шнуром от утюга. Процесс убийства длился 3,5 часа.

Звонки соседей

Расшифровки части разговоров соседей и полиции опубликовала в соцсетях правозащитница Алена Попова (признана в РФ иностранным агентом) из организации для помощи женщинам «ТыНеОдна».

В первом разговоре оператору сообщили, что «у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет прям истерически». Оператор сообщила, что передала вызов.

Во время второго звонка на фоне звучали женские крики:

М.: «Девушка, вот вы слышите, как она орет там за дверью?»

Оператор: «Я что должна сделать-то?»

М.: «Где милиция ***?»

Оператор: «Вы почему так разговариваете?»

М.: «А как мне дверь-то открыть? Там ее убьет сегодня ***!»

Оператор: «Полиция приедет. Не надо материться!»

Также опубликована расшифровка звонка, сделанного уже после вскрытия квартиры: «Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал, своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие?»

По версии следствия, три диспетчера, не прослушав аудиозаписи сигналов и не выяснив всех обстоятельств конфликта, не сообщили информацию оперативным нарядам ППС, ДПС и Росгвардии. Двое полицейских, получив обращение соседей, зарегистрировали, но проигнорировали его, отмечали в СК.

Резонанс и суд

Изначально Канюса обвиняли только по статье об убийстве, а полицейских – в халатности. Родственники девушки и общественники просили судить Канюса по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала на change.org более 113,9 тыс. подписей. Кроме того, суд после первого же заседания вернул в прокуратуру дело против полицейских для переквалификации на более тяжкую статью — с простой халатности на повлекшую гибель человека.

В июле 2022 года Канюс получил 17 лет лишения свободы. По словам матери убитой, он отправился в зону военной операции. Теперь родственники убитой опасаются за свою жизнь.