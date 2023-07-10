«Девушка уже мертва, никто не приехал». Суд вынес приговоры полицейским по делу об убийстве студентки

Заводский районный суд Кемерово признал виновными майора полиции Михаила Балашова, капитана Дмитрия Тарицына и диспетчера Марию Пономареву по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Суд приговорили к двум годам лишения свободы условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева получили по полтора года лишения свободы условно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Фигуранты дела — двое полицейских, дежуривших в райотделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части ГУМВД в Кемерово. Они признаны виновными ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Также суд взыскал в пользу родственников Пехтелевой с управления МВД в Кемерово 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда. С каждого из осужденных было взыскано по 30 тыс. рублей в счет возмещения процессуальных издержек.
В пресс-службе Следственного управления СК России по Кемеровской области отметили, что со следствием подсудимые не сотрудничали. Прокуратура требовала для них 3,5 года колонии.
На прошлом заседании обвиняемые попросили суд оправдать их и отказались от последнего слова.
Три с половиной часа
23-летняя Вера Пехтелева была убита своим бывшим спутником Владиславом Канюсом в ночь с 13 на 14 января 2020 года, когда пришла к нему домой, в общежитие, забрать личные вещи. Сообщалось, что она не должна была надолго задерживаться, потому что на следующий день она должна была сдавать экзамен и попросила подругу забрать ее вечером с вещами.
Около пяти утра, по данным правоохранителей, к ним начали поступать звонки от соседей, они сообщали о криках девушки. Всего было семь звонков, однако на вызов никто не приехал. Дверь в квартиру вскрыли соседи и брат убийцы. К этому моменту девушка уже не дышала, рядом с ней лежал окровавленный нож, а Канюс был пьян и сидел в ванной. Судмедэксперты позже сообщили, что у нее был сломан нос, обнаружена черепно-мозговая травма – всего 56 повреждений разного вида. В итоге Канюс задушил девушку шнуром от утюга. Процесс убийства длился 3,5 часа.
Звонки соседей
Расшифровки части разговоров соседей и полиции опубликовала в соцсетях правозащитница Алена Попова (признана в РФ иностранным агентом) из организации для помощи женщинам «ТыНеОдна».
В первом разговоре оператору сообщили, что «у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет прям истерически». Оператор сообщила, что передала вызов.
Во время второго звонка на фоне звучали женские крики:
М.: «Девушка, вот вы слышите, как она орет там за дверью?»
Оператор: «Я что должна сделать-то?»
М.: «Где милиция ***?»
Оператор: «Вы почему так разговариваете?»
М.: «А как мне дверь-то открыть? Там ее убьет сегодня ***!»
Оператор: «Полиция приедет. Не надо материться!»
Также опубликована расшифровка звонка, сделанного уже после вскрытия квартиры: «Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал, своими силами вскрыли дверь, девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие?»
По версии следствия, три диспетчера, не прослушав аудиозаписи сигналов и не выяснив всех обстоятельств конфликта, не сообщили информацию оперативным нарядам ППС, ДПС и Росгвардии. Двое полицейских, получив обращение соседей, зарегистрировали, но проигнорировали его, отмечали в СК.
Резонанс и суд
Изначально Канюса обвиняли только по статье об убийстве, а полицейских – в халатности. Родственники девушки и общественники просили судить Канюса по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала на change.org более 113,9 тыс. подписей. Кроме того, суд после первого же заседания вернул в прокуратуру дело против полицейских для переквалификации на более тяжкую статью — с простой халатности на повлекшую гибель человека.
В июле 2022 года Канюс получил 17 лет лишения свободы. По словам матери убитой, он отправился в зону военной операции. Теперь родственники убитой опасаются за свою жизнь.