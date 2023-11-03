«Значительный шаг вперед». Военные Израиля полностью окружили Газу

Армия Израиля объявила, что окружила «центр операций ХАМАС» — Газу. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что «концепция прекращения огня» в сложившейся ситуации вообще не обсуждается. В то же время ивритоязычное издание Kan News сообщает, что премьер Биньямин Нетаньяху рассматривает просьбы Вашингтона о кратковременном гуманитарном прекращении огня, но не более чем на пару часов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные окружили главный город сектора Газа — Газу — спустя несколько дней масштабного наземного вторжения.

«Бойцы Армии обороны Израиля закончили окружение города Газа. Они полностью окружили город Газа», — сообщил он на брифинге, назвав город «центром операций ХАМАС».

«Наши бронетанковые войска вместе с ВВС атакуют командные пункты, пусковые установки и инфраструктуру, которая служит лидерам ХАМАС и боевикам», — добавил Хагари.

Он подчеркнул, что, несмотря на призывы ряда стран и международных организаций прекратить атаки, «концепция прекращения огня в настоящее время вообще не обсуждается», пишет Times of Israel. Израильские военные «ведут бои лицом к лицу с противником».

Ранее об окружении города сообщал начальник штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви.

«Мы находимся в середине войны и сделали еще один значительный шаг вперед», — сказал он.

«Мы продвигаемся»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильские силы продвинулись глубже в город Газа, несмотря на то, что силы ХАМАС стойко сопротивлялись и вели атаки из подземных туннелей.

«Мы находимся в разгаре битвы. Мы добились впечатляющих успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся», — цитирует слова политика Reuters.

Нетаньяху рассматривает просьбы США о кратковременном гуманитарном прекращении огня, сообщает ивритоязычное издание Kan News. Прекращение огня продлится не более пары часов.

Бригадный генерал Иддо Мизрахи, начальник военной инженерной службы Израиля, добавил, что войска находятся на подъезде к Газе, но их продвижение осложняют мины-ловушки.

«ХАМАС хорошо подготовился», — сказал он.

ХАМАС и боевики «Исламского джихада» (организация запрещена в России) выходили из подземных туннелей, чтобы обстрелять едущие танки ЦАХАЛ, а затем снова исчезали под землей. Израильские силы бомбили город практически сутки.

«Они не переставали бомбить Газу всю ночь, дом не переставал трястись», — цитирует Al Arabiya одного из мирных жителей.

«Утром мы обнаружили, что израильские силы все еще находятся за пределами города, на окраине, это означает, что сопротивление оказывается сильнее, чем они ожидали», — отметил очевидец.

28 дней

Война Израиля и ХАМАС длится уже 28 дней подряд. По данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших палестинцев уже превысило девять тысяч, среди убитых 3760 детей и 2326 женщин. Еще 32 тысячи человек получили ранения.

Как сообщает Палестинский Красный Полумесяц, сегодня в Газу через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах въехали сто два грузовика с гуманитарной помощью. Он привезли на блокированные территории продовольствие, воду, гуманитарную помощь, лекарства и медицинское оборудование, но отказались привезти топливо. Израиль ранее заявлял, что ХАМАС попытается использовать топливо для поддержания военной инфраструктуры.

Масштабный конфликт спровоцировали силы ХАМАС. 7 октября они прорвались через границу на израильскую территорию. Израиль заявляет, что они убили 1400 человек, в основном мирных жителей, и взяли более 200 заложников. Это был самый смертоносный день за 75-летнюю историю страны.