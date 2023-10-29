«Воровство замороженных средств России»: Володин пригрозил Европе симметричным ответом

Россия может дать симметричный ответ в случае конфискации своих активов Европой в пользу Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа», — заявил чиновник.
При таком развитии событий, по словам Володина, конфискованы будут гораздо большие активы недружественных стран, нежели те, что заморожены Европой.
В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уточнил, что в случае изъятия средства Евросоюза могли бы пойти на решение социальных вопросов:
«У нас есть на что тратить эти деньги. Если эти деньги окажутся в Центральном банке, я не знаю, на что потратит Центральный банк. Но нам нужно тратить деньги на развитие экономики и на решение социальных вопросов, а также на решение социальных вопросов тех, кто находится в зоне специальной военной операции».
Как используют активы России
Речь об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины шла на саммите ЕС в Брюсселе, который состоялся 26 и 27 октября. На пресс-конференции по итогам встречи глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран-участников договорились использовать доходы от замороженных активов РФ для поддержки Киева.
«Мы заморозили €211 млрд российских активов, и в настоящее время доходы от них идут только отдельным финансовым институтам ЕС. Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что у лидеров стран ЕС «есть взаимопонимание» по поводу того, что объединение должно попытаться «заставить Россию заплатить за восстановление Украины».
Объем замороженных активов РФ
В своем посте Володин также обратил внимание на то, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование Украины в размере €50 млрд. Его заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько других европейских государств.
«По этой причине сегодня в Европе уже нет прежнего единства», — утверждает Володин.
Однако, по мнению Мишеля, саммит в Брюсселе подтвердил, что «помощь Украине остается приоритетом Евросоюза».
В марте 2022 года российский министр финансов Антон Силуанов оценивал объем замороженных за рубежом активов в $300 млрд:
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать».
В сентябре 2023 года Минфин США сообщал, что по всему миру заблокировано примерно $280 млрд российских активов.
«Все случаи, связанные с блокировками, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре.