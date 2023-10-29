«Воровство замороженных средств России»: Володин пригрозил Европе симметричным ответом

Россия может дать симметричный ответ на конфискацию своих замороженных в Европе активов в пользу Украины, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал такие действия ЕС воровством. По мнению чиновника, РФ в ответ может изъять гораздо больше средств недружественных стран.

Россия может дать симметричный ответ в случае конфискации своих активов Европой в пользу Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева. Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа», — заявил чиновник.

При таком развитии событий, по словам Володина, конфискованы будут гораздо большие активы недружественных стран, нежели те, что заморожены Европой.

В беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уточнил, что в случае изъятия средства Евросоюза могли бы пойти на решение социальных вопросов:

«У нас есть на что тратить эти деньги. Если эти деньги окажутся в Центральном банке, я не знаю, на что потратит Центральный банк. Но нам нужно тратить деньги на развитие экономики и на решение социальных вопросов, а также на решение социальных вопросов тех, кто находится в зоне специальной военной операции».

Как используют активы России

Речь об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины шла на саммите ЕС в Брюсселе, который состоялся 26 и 27 октября. На пресс-конференции по итогам встречи глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран-участников договорились использовать доходы от замороженных активов РФ для поддержки Киева.

«Мы заморозили €211 млрд российских активов, и в настоящее время доходы от них идут только отдельным финансовым институтам ЕС. Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что у лидеров стран ЕС «есть взаимопонимание» по поводу того, что объединение должно попытаться «заставить Россию заплатить за восстановление Украины».

Объем замороженных активов РФ

В своем посте Володин также обратил внимание на то, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование Украины в размере €50 млрд. Его заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько других европейских государств.

«По этой причине сегодня в Европе уже нет прежнего единства», — утверждает Володин.

Однако, по мнению Мишеля, саммит в Брюсселе подтвердил, что «помощь Украине остается приоритетом Евросоюза».

В марте 2022 года российский министр финансов Антон Силуанов оценивал объем замороженных за рубежом активов в $300 млрд:

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать».

В сентябре 2023 года Минфин США сообщал, что по всему миру заблокировано примерно $280 млрд российских активов.

«Все случаи, связанные с блокировками, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре.