«Режим санкций работает». Лондонский суд отказал Фридману в оплате счетов из замороженных активов

Высокий суд Лондона не разрешил попавшему под санкции олигарху Михаилу Фридману тратить деньги на обслуживание особняка Athlone House, в котором хранятся произведения искусства общей стоимостью более $50 млн. Адвокаты настаивали, что здание может прийти в запустение, если средства не выделят прямо сейчас. Судья также подчеркнул, что Фридман не сможет вернуться в Великобританию ввиду наложенных на него санкций. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Михаила Фридмана, который требовал разрешить ему тратить дополнительно 30 тыс. фунтов ($35 тыс.) в месяц на обслуживание его особняка Athlone House, передает Reuters со ссылкой на письменное решение судьи Пушпиндера Саини.

Ранее Британское управление по применению финансовых санкций (OFSI) отказалось выдать Фридману дополнительные лицензии для оплаты его расходов, связанных с управлением особняком. Помимо 30 тыс. фунтов стерлингов в месяц на содержание дома, олигарх просил выделять 1850 фунтов (около $2243) на оплату телефонной связи, аудио- и телевизионного оборудования, отопления и света.

Адвокаты Фридмана в ходе сегодняшнего судебного заседания сообщили, что их клиент хотел бы вернуться в Великобританию. Судья в своем постановлении заявил, что возвращение предпринимателя «не будет возможным», поскольку на него фактически распространяется запрет на въезд.

Представитель британского правительства приветствовал решение суда, которое, по его словам, показало, что «режим соблюдения финансовых санкций работает».

Юристы Фридмана настаивали, что Athlone House — это «уникальная собственность с уникальными потребностями», и не в последнюю очередь это связано с «коллекцией произведений искусства», находящейся внутри. Стоимость коллекции может достигать 44 млн фунтов ($53,2 млн).

Сам особняк предприниматель приобрел за 65 млн фунтов.

«Олигарх без денег»

Ранее Фридман также просил OFSI разрешить ему тратить деньги на сотрудников, не связанных с безопасностью, включая водителя. Ему было отказано на том основании, что «он может пользоваться общественным транспортом».

Российский миллиардер, чье состояние Forbes оценивает в $12,8 млрд, попал под санкции в марте 2022 года. Тогда он заявил, что оказался в «странном положении «олигарха», у которого практически нет денег».

19 сентября Великобритания ужесточила санкции в отношении Фридмана, запретив аффилированным с ним судам заходить в британские порты, а самолетам — приземляться в британских аэропортах.

Возвращение на родину

В октябре Фридман переехал из Великобритании в Израиль, но практически сразу был вынужден улететь в Россию, так как движение ХАМАС развязало масштабный конфликт.

«Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации. Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», — сказал он 9 октября в беседе с Bloomberg.

Президент России Владимир Путин, комментируя возвращение Фридмана, заявил, что если в сознании подавляющего числа граждан человек «вел себя по отношению к РФ аморально, то он будет это чувствовать».

В то же время глава государства заверил, что в отношении Фридмана не будет никакого преследования, если он не нарушал российского законодательства.

«У нас свободная страна. Человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя. Здесь нет никаких ограничений. И здесь я не вижу ничего аморального», — заключил российский лидер.