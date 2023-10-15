«Карабкаются по стене беспокойства». Глава крупнейшего банка США дал пессимистичный прогноз

Ситуация вокруг Украины, а также атака боевиков ХАМАС на Израиль могут «иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений». Это заявил глава крупнейшего по объему активов банка США JPMorgan Джейми Даймон. По его мнению, мы живем в самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия.

Такую оценку дал гендиректор JPMorgan Джейми Даймон в отчете компании за третий квартал 2023 года.

По оценке специалиста, конфликты России и Украины, а также Израиля и ХАМАС могут создать далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений.

«Хотя мы надеемся на лучшее и готовим компанию к широкому спектру результатов [развития событий], чтобы мы могли последовательно предоставлять услуги клиентам независимо от условий внешней среды», — говорится в документе JPMorgan.

К негативным факторам в экономике Даймон также отнес значительный дефицит бюджета США, который по итогам года достигнет $1,7 трлн, а также возможность дальнейшего роста ключевой ставки.

JPMorgan сработал хорошо

Крупнейший в мире банк превзошел ожидания аналитиков в минувшем квартале. JPMorgan сообщил о прибыли в размере $4,33 на акцию против $3,90, ожидаемых аналитиками. Выручка составила $39,9 млрд, превысив ожидаемые $39,57 млрд. Чистый процентный доход составил $22,7 млрд, увеличившись на 30%.

В интервью CNN Джейми Даймон заявил, что руководители американских банков сейчас «карабкаются по стене беспокойства» (термин означает преодоление фондовыми рынками временной проблемной ситуации).

«Это тоже наша работа — быть готовыми к потенциальным сценариям, которых никто не ожидает», — сказал Даймон.

В апреле 2022 года Даймон в своем ежегодном послании акционерам говорил, что JPMorgan может потерять около $1 млрд на своем бизнесе в России. Даймон тогда утверждал, что значительное влияние на мировую экономику и геополитику может оказать сочетание трех факторов: восстановление США от последствий пандемии COVID-19, высокая инфляция, которая приводит к повышению процентных ставок и сворачиванию антикризисной программы выкупа активов, а также конфликт на Украине и сопутствующий гуманитарный кризис.