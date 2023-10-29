«Эта организация поддерживает террористов». В Чехии призвали выйти из ООН

Министр обороны Чехии Чернохова призвала свою страну выйти из ООН после принятия резолюции Генеральной ассамблеи по сектору Газа. Документ приняли 27 октября, он призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа. За высказались 120 стран и всего 14 оказались против. Вскоре, по данным телеканала Al Arabia, сектор Газа подвергся самой массированной бомбардировке со стороны Израиля с 7 октября — с момента нападения ХАМАС на еврейское государство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ООН поддерживает террористов

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу республики из Организации Объединенных Наций из-за принятой 27 октября Генассамблеей ООН резолюции по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Выйдем из нее! По моему мнению, Чехия не должна иметь никакого отношения к организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту»,

— написала она в соцсети X (бывшая Twitter).

Как напомнила Чернохова, лишь 14 государств, среди которых была и Чехия, высказались против «беспрецедентного теракта против Израиля», который совершили члены радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Кроме того, глава чешского оборонного ведомства сравнила действия ХАМАС с действиями «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) 11 сентября 2001 года в США.

Посол Чехии в ООН Якуб Кулганек в субботу объяснил позицию Праги. По его словам, текст резолюции не содержит требования освободить заложников, не осуждает действия радикалов из палестинской группировки, не дает гарантий использования боевиками ХАМАС гумпомощи не по назначению.

Документ, предложенный Иорданией резко раскритиковал и постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он заявил, что организация «окончательно потеряла всякую значимость и легитимность». Дипломат выразил мнение, согласно которому воздержавшиеся от голосования страны тем самым способствовали принятию иорданской резолюции.

«Это черный день для ООН, которая окончательно потеряла всякую значимость и легитимность», — сказал Эрдан.

Резолюция, предложенная Иорданией

27 октября Генассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа одобрила внесенный Иорданией проект, призывающий к немедленному завершению конфликта и перемирию между Израилем и сектором Газа, контролируемым ХАМАС. За документ проголосовали 120 государств, в том числе Россия, Китай и Франция, 14 — высказались против и 45 стран воздержались от голосования.

Словакия была одной из воздержавшихся стран. Глава министерства иностранных дел республики Юрай Бланар объяснил молчание отсутствием в документе пунктов по осуждению движения ХАМАС.

В самом ХАМАС приветствовали эту резолюцию с призывом к немедленному перемирию сторон палестино-израильского конфликта. В МИД Палестины также одобрили документ, «призывающий к защите палестинского народа в секторе Газа от нападения Израиля».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя тоже положительно отреагировал на принятие документа. «Это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке

Проект Иордании приняли на фоне объявления Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерения расширить масштаб наземного вторжения в сектор Газа.

«Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Государства Израиль», — заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари в ночь на 28 октября.

В результате, по данным телеканала Al Arabia, сектор Газа подвергся самой массированной за все время конфликта — с 7 октября — бомбардировке со стороны Израиля, с севера в анклав вошли танки ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил действия ЦАХАЛ в ночь на 29 октября. По его словам, в ночь на 28 октября израильские сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Тогда же он объявил о начале второго этапа войны, в ходе которого Израиль планирует полностью ликвидировать ХАМАС и освободить заложников.

Армия обороны Израиля заявила о подготовке к полномасштабной наземной операции в Газе почти сразу после нападения ХАМАС. По данным газеты The Wall Street Journal, 26 октября Израиль по просьбе США согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел развернуть систему ПВО для защиты своих войск в регионе.